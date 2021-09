Diumenge passat a Oviedo Santi Bueno va gaudir dels primers minuts de la temporada. Van ser tan sols vint, ocupant el lloc de Juanpe, retirat amb molèsties. Indiscutible a l’eix de la defensa la temporada passada amb Francisco, una lesió al genoll en el primer entrenament de la pretemporada va fer començar amb mal peu el curs a l’uruguaià. La lesió va arribar després de passar la COVID-19 i poques setmanes després de la decepció de quedar-se sense ascens contra el Rayo. Ara, ja recuperat, Bueno confia anar agafant ritme de mica en mica i recuperar el nivell ofert el curs passat i que va fer que alguns equips truquessin a la seva porta per interessar-s’hi. Això sí, sense concretar cap oferta.

«Estic molt content d’haver pogut tornar als camps, tornar-me a sentir jugador i trepitjar la gespa, que és el més bonic. Vull agrair als companys, el cos tècnic i la família per haver-me ajudat tots aquests dies. Tinc ganes d’entrar ja a l’equip»

«Entreno de ja fa dies amb el grup i em trobo bé. Òbviament però, em manquen minuts de competició. Això es va guanyant al camp. Tinc moltes ganes de jugar i ser-hi. Rendiré al màxim durant els minuts que em toqui jugar».

«Ha estat complicat, la veritat. El disgust del Rayo, la lesió, també vaig passar la COVID-19. Realment ha estat un final de temporada passada i un començament d’aquesta nova, força difícil. Tothom s’ha portat molt bé amb mi durant aquest temps: la família, el club, els companys i els estic molt agraït. Ja estic de tornada».

«Sentir que he de ser important a l’equip em dóna suport i moral. Tot i això, he de posar-me al cent per cent físicament. Espero oferir el que el míster vol de mi al camp».

«Hi ha un molt bon equip i competència sana entre tots els jugadors. Això ens fa millors com a grup».

«Potser que a la sortida estiguem bé i llavors...Estem en fase de creixement i coneixent-nos. Hi ha forces companys nous. Tot i això, considero que anem de menys a més».

«Van haver-hi alguns rumors durant l’estiu, sí. Oficialment però, no es va arribar a fer res. Jo estic molt bé aquí, a la ciutat, al club, amb la gent i els companys. Sóc feliç al Girona».

«El somni de qualsevol jugador uruguaià és jugar a la selecció. Somio anar-hi i defensar el país, però estic tranquil. He de treballar i estar preparat per quan toqui, si toca».

«Ha començat molt fort i té un bon grapat de punts. Sadiq està tenint un bon rendiment. Tot i això nosaltres també tenim les nostres armes».