Els dos cops de porta als morros consecutius en les finals del play-off del 2020 i del 2021 han tingut un efecte terrible a Montilivi. D’una banda, el club veu com perd el tren de tornar a estar entre els millors de la lliga espanyola amb tot el que suposa pel que fa a consolidar la massa social. De l’altra i potser la més important, quedar-se a Segona A ha fet que el club deixés d’ingressar un munt de milions d’euros tant de drets televisius com, per culpa de la pandèmia, de pèrdua de patrocinadors i entrades els dies de partits. Tot plegat ha fet que el Girona, en un parell d’anys, hagi passat de ser el club amb més potencial per a la plantilla (29 milions) a ser l’equip amb, oficialment, menys límit salarial de tota la categoria. Si la temporada passada el Girona va ser el penúltim equip amb menys límit (4,25 primer i 4,15 al març) només per davant del Màlaga, enguany el conjunt gironí ha caigut fins a l’última posició del rànquing amb només 3,98 milions per destinar a la plantilla, cos tècnic i futbol base. Una quantitat que, tal com passava la temporada anterior, és irreal perquè el Girona, amb jugadors com Stuani, Bernardo o Samu Sáiz a la plantilla, lògicament l’excedeix i de molt. En aquest sentit, el club compta amb el vistiplau de la patronal, que permet l’entitat de Montilivi sobrepassar el topall fixat en més del doble i enfilar-se cap a una xifra d’una mica més de 10 milions d’euros.

A l’hora de fixar el límit salarial d’aquesta temporada, la Lliga no ha tingut en compte diversos punts importants per anar revifant l’economia del Girona. Així, no han computat els tres milions d’euros que corresponen al Girona d’ajuda als clubs arran de l’acord de la Lliga amb el fons d’inversió CVC. Aquesta partida, el Girona ha decidit encara no fer-la servir. Tampoc estan incloses al límit salarial 2021-22 les ampliacions de capital per valor de gairebé 20 milions i dels quals, entre 2,5 i 3 haurien de destinar-se a la plantilla. A més a més, la Lliga tampoc aplica, per al càlcul de la xifra, diversos patrocinadors, ingressos dels partits o el pla de reducció de despeses engegat.

Dos dels tres descendits de Primera com l’Eibar i el Valladolid lideren el rànquing de despesa en la plantilla. Els bascos disposen de 30,15 milions i els castellans de 29,03. El Leganés i l’Osca, tots dos amb passat recent a la màxima categoria són tercer i quart. Més sorprenent és el Màlaga, que ha aconseguit sanejar els comptes i refer la plantilla de dalt a baix per passar de ser el pitjor límit salarial al cinquè, amb 12,78. Pel que fa als equips ascendits procedents de Segona B, la Reial B té 12,49 milions, l’Eivissa, 7,61,el Burgos, 5,5 i l’Amorebieta 4,67.