La designació arbitral per al Girona-Almeria de dilluns que ve a Montilivi (21 h) fa encendre les alarmes. Els de Míchel es retrobaran amb dos dels col·legiats que més polèmica li han causat en les dues darreres temporades. Per començar, l'àrbitre principal serà Juan Luis Pulido Santana, del comitè de Las Palmas de Gran Canària. Serà el segon cop que coincideixen des de l'inici de la Lliga, ja que va xiular el partit davant la Ponferradina amb derrota per 2-1. El Girona se'n recorda d'ell, però, per anul·lar un gol legal a Nahuel Bustos en l'anada de la final del play-off a Vallecas. Mentre que al VAR hi haurà David Pérez Pallas. El gallec va ser qui va decidir expulsar Stuani en la final del play-off contra l'Elx corregint la groga que havia assenyalat l'àrbitre per castigar l'acció.

⚖️ ÁRBITROS | Estas son las DESIGNACIONES para la jornada 8 en Primera y Segunda División.



🔗 https://t.co/uPTowFDC0L pic.twitter.com/7vE6BEiOCn — RFEF (@rfef) 30 de septiembre de 2021