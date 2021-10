Amb només 16 anys va deixar el seu Manresa natal per fer les maletes i anar-se’n a viure a l’acadèmia de l’Almeria per a joves talents. Des de llavors i fins ara, ha anat cremant etapes al planter del conjunt andalús fins a consolidar-se al primer equip. Entremig però, una cessió d’allò més profitosa la temporada passada al Rayo Vallecano, amb qui va viure l’ascens a Primera a Montilivi.

Com hi va anar a parar un manresà de 16 anys a Almeria?

Jo jugava al Gimnàstic Manresa, l’Almeria em va veure en un torneig i va fitxar-me.

Se li va fer dur tan jove al principi?

Sí. Va costar una mica. Tot i això, vivia a la residència del club i amb el temps i els companys va ser tot més fàcil.

Ara ja està consolidat al primer equip. Veu el partit de dilluns un duel entre aspirants a l’ascens?

Sí, segur. Potser el Girona no ha començat gaire bé però acabarà lluitant per l’ascens com cada any.

El Girona ha traspassat el seu màxim golejador (Sylla) i no ha fitxat cap recanvi. Té la sensació que ha perdut potencial?

Potser no té tants de noms com la temporada passada però continua amb un equip d’allò més competitiu. Segur que estaran al nivell. A molts equips els costa al començament.

L’objectiu de l’Almeria torna a ser pujar tant sí com no, oi?

Sí. Claríssim.

Hi té relació amb el xeic?

Amb ell no. Quan va comprar el club va venir uns dies però després no l’hem pas vist gaire. Té la seva gent aquí que se’n cuida de tot.

Els partits entre Girona i Almeria s’han convertit en clàssics de la categoria.

Els últims temps ha estat un duel típic, tant a la Lliga com al play-off. Aquest tipus de partit sempre tenen un punt de tensió, que de vegades va bé que surti. Serà pràcticament igual que la temporada passada, amb dos equips molt bons decidits a guanyar.

Vostè va jugar al Rayo Vallecano la temporada passada... Com va viure el «play-off d’ascens»?

Ningú ens donava de favorits. El Girona havia fet un final de temporada i un play-off molt bo i arribava molt fort. Nosaltres també però potser no érem tan favorits. Després del primer partit se’ns va complicar però sabíem que si fèiem les coses bé podíem pujar a Montilivi.

Amb l’1-2 a Vallecas, com veia l’eliminatòria?

Era complicat. Tot i això, sabíem que havíem fet un molt bon partit tot i perdre. Això ens va donar forces per anar a Girona convençuts que podíem guanyar i pujar.

Els va fer res d’especial Iraola per motivar-los cap a la remuntada?

No. Que confiéssim en nosaltres. Res d’especial.

Eren mans el gol anul·lat a Bustos a Vallecas?

Va ser una jugada estranya. Potser la va tocar amb el braç però en la interpretació de si va ser voluntàriament o no, ja no m’hi fico perquè cada setmana diuen una cosa diferent.

Va veure el Girona nerviós a la tornada a Montilivi?

Es va notar que ells estaven nerviosos, sobretot amb el 0-1 tan ràpid. El partit se’ls va fer llarg. Teníem la confiança que si fèiem un gol, se’ns posaria l’eliminatòria de cara. I així va ser.

Vostè va jugar els últims cinc minuts.

Havíem d’aguantar el resultat. Els vaig gaudir. Per mi va ser el millor moment de la meva carrera. Sempre me’n recordaré.

Per què no va continuar al Rayo?

Hi havia una opció de compra no obligatòria i el club va decidir no executar-la. L’Almeria comptava amb mi i jo encantat.

Rubi li va fer confiança de seguida.

De seguida em va dir que comptava amb mi. Vaig ser titulars les primeres quatre jornades. Em van expulsar contra el Màlaga i ara em pot haver perjudicat, però la temporada és molt llarga.

Amb Rubi l’Almeria ha trobat l’estabilitat a la banqueta necessària per al projecte?

Pot ser sí que hi ha hagut massa moviment a les banquetes. D’això se n’aprèn. Si els resultats acompanyen el projecte anirà endavant. La ciutat i el club van de la mà.