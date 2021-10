ESTAT D'ÀNIM

L'equip està bé. Els que més pressió i exigència ens posem som nosaltres mateixos. M'agrada que l'equip no sigui comformista. Que siguem 4 de 6 amb porteria a zero i diguem que cal millorar. Ho hem de fer, no ens podem aturar. Cal continuar creixent i això és la base per ser competitisu i tenir alegries. L'equip està be, ha sumat 4 de 6 després de la ratxa dolenta. És un partit per confirmar la bona ratxa i fer pas endavant.

EL PARTIT

A Oviedo vaig veure que l'equip no feia el pas endavant als metres finals. Veient els números, hem fet 5 gols i ens n'han fet 6. Per estar més amunt a la taula cal millorar el global de gols i posar-lo molt a favor. Això passa per tenir més presència a l'àrea rival. L'Almeria és un dels equips més en forma de la categoria. Té un gran bagatge ofensiu. Necessitem fer un pas endavant, ser un equip agressiu en atac i continuar amb pressió i sensació que defensivament estem millorant. Necessitem fer un partit espectacular per guanyar els tres punts.

LA PLANTILLA

Juncà és baixa. Llavors Calavera no ha entrenat durant tota la setmana per culpa d'unes molèsties musculars i és dubte important.

ARNAU

Estava sent important i ho és. Té 18 anys i molt de marge de millora. No serveix només amb arribar sinó que cal mantenir-se i fer passos endavant. Tinc la mateixa sensació amb ell que amb l'equip, ha de continuar creixent i sent important des del da a dia. Ha de fer passos des de l'esforç i la mentalitat. Tenim molta confiança i creiem que ha de ser una referència al Girona. No ho és encara, s'hi ha de convertir. No s'hi val posar el nivell, ha de donar més i li exigirem més.

EL JOC OFENSIU

Cal convèncer-los. Ells han de tenir la responsabilitat. No podem estar tota l'estona a darrere seu. Han de fer un pas endavant i responsabilitzar-se. Han de fer seu el concepte de joc i sentir-se i importants en la nostra idea. Això passa perquè jo els convenci i els guiï perquè puguin arribar a ser importants. POden jugar junts sí Borja, Samu i Baena però em sembla que encara no ho hem trobat. És responsabilitat meva, no ho poso tot a la seva teuladaa. Hem d'estar equilibrast. Tots tres poden jugar per dins i per fora, tenen desequilibri i passada, però si un fa una cosa, l'altre ha d'anar a la profunditat Si no, serem un equip que es quedi amb la passada i això no ens serveix. Hem guanyat dos partits de set. Vull que el Girona estigui a dalt i per això necessitem mentalitat de gol. Per anar al gol cal atravessar línies i això és el que ens manca.

LES BANDES

Tenim a tothom en compte i han de ser importants tots. Bustos i Pablo Moreno tenen profunditat, velocitat i determinació per anar a l'un contra un i a l'espai. TEnim prous jugadors però necessito connexions. Tots són necessaris i compatibles però hem de tenir la mateixa idea i no pot ser la de tenir la pilota als peus tots.

L'ALMERIA

Sé què farem nosaltres i em preocupa molt. L'Almeria és un equip que en recuperació de la pilota té tres punyals cap endavant. HAurem d'estar molt concentrats en les pèrdues i les vigilàncies. També té recursos per dominar. No sé què ens trobarem però sí que vull imposar el nostre estil i ser protagonistes; que l'Almeria estigui a disgust i no tingui sensació de domini i tranquil·litat.

REVENJA

Ells tindran ganes de capgirar les situacions dolentes viscudes contra el Girona però són partits diferents. Necessitem molt els tres punts. Guanyar demà és súper important per fer un pas endavant i creure que podem ser-hi. Ha de ser un punt d'inflexió. Guanyant estaríem a tocar de tot.