Contra l’Oviedo, el Girona va estar lluny del nivell esperat. L’encert de Juan Carlos a la primera part va evitar que els gironins, d’allò més inofensius, perdessin. Malgrat el mal partit, els de Míchel van acabar sumant el primer punt de la temporada a domicili. Un empat a zero que s’afegia a la victòria contra el Valladolid a Montilivi (1-0) i allargava la ratxa a 4 dels últims 6 punts en joc amb dos partits sense encaixar de manera consecutiva. El got, doncs, es pot veure mig ple o mig buit. És aquí on Míchel ha fet especial incisió aquesta setmana. El madrileny veu bé la confiança i estat d’ànim d’una plantilla que, tot i això, no acaba de posar en escena el que el tècnic li demana. Que l’equip està en fase de creixement és evident sí, però també és veritat que la Segona A no espera i que l’Almeria no perdonarà com ho va fer diumenge passat l’Oviedo. En aquest sentit, Míchel assegurava ahir que per guanyar avui caldrà fer «un partit espectacular». Potser sí. El que, com a mínim farà falta és una mica més de determinació en atac i, sobretot, xutar. David Juncà, lesionat, és l’única baixa confirmada pel partit, tot i que Calavera, amb problemes musculars, és seriós dubte.

El Girona ha començat la temporada amb molts dubtes i oferint imatge d’equip planer que toca i toca la pilota sense inquietar gaire, de vegades gens, la porteria rival. En aquest sentit, Míchel fa dies que treballa per arreglar aquest canvi de ritme a la parcel·la ofensiva i dotar l’equip d’una marxa més. Una de les claus és que els tres homes de més qualitat de l’equip, Samu Sáiz, Borja García i Baena s’entenguin i siguin capaços de connectar tant amb les bandes com amb Stuani o Bustos. Caldrà veure avui què decideix Míchel pel que fa a aquests tres jugadors de tant de talent.

Paral·lelament a la feina per trobar el camí del gol amb més facilitat, Míchel no ha amagat que la fórmula dels tres centrals és un roc a la faixa que es guarda per quan sigui necessari. No seria de descartar que avui, davant la perillositat del davanter centre de l’Almeria Umar Sadiq i de la línia de tres mitges puntes, que té al darrere, el madrileny s’hi decantés. Això donaria possibilitats a Santi Bueno d’entrar a l’onze. Les molèsties de Calavera podrien fer que o bé Arnau Martínez o bé Valery Fernández ocupin el lateral, o carril, dret. Al mig del camp, Terrats i Aleix Garcia semblen peces fixes tot i que Pol Lozano podria tenir la seva oportunitat. En atac, caldrà veure si Cristhian Stuani està en condicions de sortir d’entrada o bé comença des de la banqueta. Si no, Nahuel Bustos tornaria a ser el 9.

Pel que fa a l’Almeria, Rubi només té la baixa del lateral dret Aitor Buñuel, lesionat. El conjunt andalús es presenta a Montilivi com el màxim golejador de la categoria (ha marcat 15 gols en 7 partits). Sadiq, amb cinc dianes i Ramazzani amb tres són els referents golejadors d’un equip que, si avui guanya a Montilivi, se situarà líder en solitari de la classificació.