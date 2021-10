S’han jugat set jornades de Lliga i el Girona ja ha fet una mica de tot. A Montilivi és on ha guanyat els dos partits, Amorebieta i Valladolid, i ha empatat contra Las Palmas i perdut davant l’Sporting. Com a visitant, dues derrotes en els dos primers desplaçaments; va competir però no va sumar a Ponferrada i no va jugar gens bé a Màlaga, a banda d’un empat a Oviedo. Encara és aviat per fer cap valoració inicial però està clar que fins ara hem vist un Girona molt irregular que té molts problemes per guanyar i que no manté la consistència defensiva necessària per sumar de forma continuada. L’equip ha d’anar a més, ha de ser més regular tant en atac i en defensa i més contundent a les dues àrees. La finalització és un dels hàndicaps més rellevants en aquest inici i en aquest sentit la millora ha de ser en tots els aspectes que cal dominar prop de la porteria adversària: passades de mèrit, verticalitat, accions de tècnica individual, generació de superioritats, desmarcatges, rematades, centrades, tirs, accions d’estratègia... Si el Girona té la capacitat de millorar en totes aquestes accions passarà a ser un bon equip i augmentarà considerablement les opcions de victòria.

Cal adaptar-se a Míchel. El fitxatge més important d’aquest estiu ha estat la incorporació de Míchel Sánchez com a entrenador. El madrileny presenta uns números molt bons com a tècnic de Segona Divisió. De fet ha aconseguit dos ascensos amb dos clubs diferents, Rayo i Osca. Que a la banqueta de Montilivi hi hagi un entrenador que en el seu currículum hi apareguin dos ascensos directes, just el que busca el club, és important. El crèdit i la confiança ajuden molt al tècnic. Està clar que d’inici és més fàcil organitzar un equip defensivament que ofensivament. La majoria d’entrenadors prefereixen començar per construir l’equip a partir dels fonaments defensius, de l’ordre, de l’equilibri de blocs compactes. A priori contrarestar als adversaris és més fàcil que combatre’ls. Míchel posa molt èmfasi en un Girona ofensiu, creatiu, que vulgui ser protagonista amb la pilota i que controli els partits guanyant la possessió. Els futbolistes han d’esforçar-se per creure i adaptar-se a un entrenador que els pot treure les virtuts fent-los millors sobre la gespa.

Toca mirar endavant. Ho deia l’entrenador. L’equip té una possessió i un control irreals i té tota la raó. Les passades de mèrit, les que serveixen per superar línies, les que desorganitzen les defenses adversàries són les que es fan mirant endavant. El Girona arrisca molt en l’inici del joc, toca en curt la majoria de vegades davant pressions altes dels rivals i les passades són properes a la porteria de Juan Carlos. L’objectiu de sortir amb pilota controlada serveix per superar la pressió del rival i d’aquesta forma buscar els espais que s’originen al centre i a l’esquena de la defensa contrària. El problema que tenen els gironins és que un cop superen la pressió no busquen profunditat. Les passades són laterals, passades de seguretat o bé enrere novament, les defenses s’organitzen de nou i no es poden crear ocasions de gol. Les possibilitats de pèrdua de pilota en fase de construcció són molt altes. El passat diumenge Borja Garcia després d’una errada, va provocar la millor ocasió de l’Oviedo al Carlos Tartiere. Si s’arrisca és per no perdre la pilota, superar als adversaris i ser vertical en la zona de finalització. Les possessions lluny de la porteria rival no serveixen per guanyar partits, mentre que les passades enrere o al company que hi ha al costat no serveixen per desequilibrar. Cal buscar porteria, cal filtrar passades i generar centrades de mèrit que permetin rematades i tirs per condicionar als porters rivals.

Baixes importants. Actualment si comparem la plantilla actual amb l’onze que va jugar la promoció d’ascens contra el Rayo Vallecano observarem que falten vuit jugadors. Francisco va alinear a la final de Montilivi a Juan Carlos, Arnau i Juanpe, jugadors que ja han jugat aquesta temporada; també hi havia Santi Bueno, va jugar els primers minuts de la temporada diumenge; però han marxat Yan Couto, Enric Franquesa, Seba Cristóforo, Gerard Gumbau, Monchu, Mamadou Sylla i Yoel Bàrcenas. Són set futbolistes que van ser titulars en l’espectacular remuntada de la temporada passada. Tot i l’arribada de jugadors que han de ser importants costarà molt trobar substituts en algunes posicions on el rendiment va ser molt alt. Yan Couto va fer una temporada de nivell, ocupant la banda dreta es va convertir en un lateral molt ofensiu, amb arribada buscava constantment amplitud i sobretot profunditat. Enguany entre Arnau Martínez i Jordi Calavera s’estan repartint la posició sense arribar al nivell esperat. A l’esquerra Enric Franquesa va anar de menys a més, es va convertir en un fix deixant Luna a la banqueta. El lateral va ser decisiu en moltes jugades i va marcar gols importants. Jairo, molt actiu en aquest inici, sembla el titular de Míchel en una zona on gairebé no hi ha recanvi perquè Juncà està lesionat. Al centre del camp i a la davantera és on s’ha modificat tot l’equip, a excepció de Cristhian Stuani. Al centre hi falta un migcampista de contenció, que aporti experiència i que pugui repetir la tasca que va fer Cristóforo a la segona volta. Ramon Terrats és l’escollit en una posició on, com a doble pivot, també hi poden jugar Pol Lozano, Ibrahima Kébé o Aleix Garcia. A la davantera veurem qui pot substituir a un jugador com Mamadou Sylla, que va fer 11 gols, alguns d’ells van servir per aconseguir victòries de mèrit. Ara és el moment de treballar de forma constant buscant la millora del conjunt, aconseguir que els futbolistes augmentin el rendiment de forma individual en benefici de l’equip buscant la millor versió de cada un. Les dues últimes temporades ja formen part del passat i el present i futur s’ha de construir ara.