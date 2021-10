És una mena de caixa o faixa el partit d’aquest dissabte a l’Anxo Carro. És cert que, passi el que passi, hi ha encara moltes jornades per davant i, per tant, no hi haurà res decidit. Però ensopegar al camp del Lugo agreujarà la delicada situació d’un Girona que ja es troba en places de descens i que necessita guanyar per sortir-ne. Tampoc és que l’equip gallec pugui respirar massa més tranquil. És, ara mateix, el que marca la frontera i té els mateixos vuit punts que els gironins. També se la juga i necessita els punts per no caure al pou. No ve pas d’una derrota, com li passa al Girona, però el Lugo afronta la cita del cap de setmana amb alguns problemes. Els problemes físics, sobretot, en tenen la culpa.

L’últim que ha entrat a la infermeria és el davanter Manu Barreiro. Després d’una forta topada amb Kenneth Omeruo, del Leganés, es va fer mal al turmell i no és gens clar que pugui jugar el dissabte. Els mitjans locals asseguren que no hi ha massa esperances de poder disposar del jugador. Si s’acaba confirmant aquesta baixa, ja seran una desena les absències pel tècnic Rubén Albés. A Butarque no hi van ser Juanpe, Alberto Rodríguez, Sebas Moyano, Pedro López, Carlos Pita, Álex Pérez, Alberto Rodríguez i el porter Óscar Whalley.

Sembla difícil que algun d’ells es recuperi per jugar contra el Girona. Qui tampoc hi serà és Jaume Cuéllar, que ha entrat en la convocatòria de la selecció de Bolívia per disputar tres compromisos de la fase de classificació pel Mundial que se celebrarà a Qatar el 2022.