«Em veig a la porteria del Girona en un futur». Jona Morilla (Girona, 1999) ho té clar. No dubta quan se li pregunta, però també és conscient que per arribar-hi cal tenir «paciència i treballar». El gironí, de 21 anys, és un dels jugadors «privilegiats» de la base que està en dinàmica del primer equip entre setmana i que els caps de setmana l’alterna com a porter del filial. De moment, la temporada no podria haver començat millor per a Jona. Aprèn al costat de Juan Carlos Martín i Adrián Ortolá i destaca en el lideratge en solitari del Girona B sense conèixer encara la derrota.

«Ho valoro molt perquè sé que pocs jugadors ho poden tenir. Estar en dinàmica del primer equip, tenir el suport dels companys i entrenar en unes instal·lacions com les de La Vinya em dona motivació per seguir creixent en el dia a dia», explica. Jona es va convertir en el tercer porter del Girona arran de les sortides d’Arijanet Muric i José Aurelio Suárez el passat mercat d’hivern, encara que l’experiència no li venia de nou. Només arribar al club de la seva ciutat (abans jugava a les categories inferiors del Sevilla), el porter va veure com el seu nom s’incloïa en nombroses ocasions a la llista del primer equip. L’estiu de 2019, per exemple, va viatjar amb l’equip, que acabava de baixar de Primera Divisió, a Manchester per fer la pretemporada.

Jona intenta treure el màxim suc possible a l’oportunitat de treballar al costat de Juan Carlos i Ortolá: «Són espectaculars. M’ajuden des el primer dia i sempre em donen consells. Els estic molt agraït perquè no és fàcil. Hi ha jugadors que potser van més a la seva, però ells dos, en canvi, són extraordinaris. Em donen consells per sentir-me millor en tota mena de situacions. Hi ha bon rotllo». Ara mateix té competència, però el gironí no té cap dubte sobre què vol en un futur. «Em veig porter del Girona», apunta. El seu contracte expira el juny de 2022, tot i que li resta importància perquè «vaig al dia a dia». «Intento donar el millor de mi als entrenaments, centrar-me en el treball diari i fer-ho el millor possible quan jugo el cap de setmana. Estic a gust, en una espiral positiva i és així quan vas a millor. Tard o d’hora, tot arriba», afegeix.

Jona n’ha tingut prou amb tres temporades per convertir-se en un dels referents del Girona B. Ara n’és el capità i assumeix la responsabilitat «amb orgull». Primer va aconseguir l’ascens a Tercera Divisió, alternant la porteria amb Youssouf Koita, després d’una temporada de matrícula d’honor a Primera Catalana (19/20) amb només 2 gols de penal en contra en 22 partits. La passada va quedar-se a les portes de l’ascens a la Segona RFEF perdent la semifinal del play-off contra el Cerdanyola. A més a més, va anar convocat amb el primer equip en la final contra el Rayo, igual que ho va fer amb l’Elx. «No vam tenir recompensa a tot el treball que hi ha al darrere, però no canviaria el que he viscut per res del món. He après i madurat moltíssim. Són experiències que et fan créixer», considera.

Aquesta, amb el filial, va camí de tornar a ser un èxit. Els de Vizuete són líders del grup 5 de Tercera RFEF amb quatre victòries i un empat en el derbi davant l’Olot. L’actuació de Jona va ser determinant per evitar la primera derrota blanc-i-vermella i frustrar un penal a Eloi Amagat. «Va ser una mica de joc psicològic, però sort que no va entrar (va anar al pal) perquè anava ben tirat», comenta. Per al porter «no hi ha cap secret»: «Els resultats són fruit de la concentració que hi ha en el treball diari. Fem el que ens demana el míster sense cap pressió. Anem partit a partit i això és fonamental». Tot i això, reconeix que «quan les coses surten bé, agafes confiança». «Ja de per si soc un noi que té confiança en ell mateix. Quan tens una base de treball i t’esforces, tens prou confiança com per estar tranquil. Després pot sortir millor o pitjor, però si ho fas bé normalment tot anirà millor», diu. Encara que l’objectiu que marca el club aquesta temporada sigui la formació, traient la «pressió» als jugadors, Jona no renuncia a lluitar per l’ascens «quan toqui». «Si al final de temporada som a dalt, anirem a per totes com els que més. Estem tranquils».