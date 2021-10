L'ESTAT DE LA PLANTILLA

«Calavera i Juncà continuen lesionats, però Pablo Moreno ja està disponible per competir i ajudar-nos».

EL GOL

«Ha de ser l'equip el que faci ocasions. L'altre dia vaig demanar que fessin un pas endavant en estratègia i va anar molt bé. Tenim Borja, Samu, Aleix, Ureña, Valery... Tots han de fer un pas endavant. No pot ser que els números d'aquests jugadors siguin pobres quant a finalització. Podem jugar amb dos davanters, però el que m'importa és estar equilibrats».

SENSACIONS

«La plantilla està bé. És una realitat diferent de la que ens pensàvem que seria. L'hem d'encarar. Tenim la sensació que la capgirarem i serem un equip més competitiu. Em sap greu per l'afició».

EL LUGO, RIVAL DIRECTE

«Que ningú es doni per pujat i que ningú es pensi que estarem a baix tot l'any lluitant per no baixar. Els vaig dir als jugadors que estàvem en una situació fotuda i fa molta ràbia, però ho encaro. Estem en dificultats. No descarto res. Els 8 punts en 8 partits és un balanç molt pobre i vull guanyar a Lugo. Després tocarà pensar en el següent, la Lliga ja dictarà sentència. La realitat és que per sortir de sota cal entendre la situació i no pensar que ja se solucionarà perquè sí. Això implica guanyar a Lugo. "El Girona ja sortirà...". No, cal treballar i mentalitzar-se per fer-ho. Tenim clar que a Lugo ens tocarà patir».

EL LUGO

«Té molta capacitat per arribar a l'àrea rival i molta rematada. Tenen joc directe i acumulen molta gent a les segones jugades. No solen tenir gaire possessió, però arriben a l'àrea de pressa i amb molts jugadors. Disposen de profunditat i rematada amb Barreiro, Carrillo, Ramos... Són perillosos en el joc aeri».

EL PARTIT DE L'ALMERIA

«A la primera part vam estar a prop del que volem. Sense generar ocasions, però circulant la pilota més de pressa i ens va mancar finalitzar. Vam tenir 10-15 minuts dolents. Vam refer-nos i la sensació de l'1-2 va ser per voler anar massa aviat endavant que no perquè el rival ens superés. Sóc el primer i màxim responsable del qual passa al camp. He de posar la primera pedra, fer-los millors i ho estic intentant».