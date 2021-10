Sis jornades, sis titularitats, dos gols, dues assistències i l’equip tercer. De ben segur que quan Jonathan Dubasin va saber que no tenia lloc a la plantilla del primer equip del Girona aquesta temporada i que havia de sortir cedit hauria signat un començament de temporada així amb el seu nou club. Tal dit, tal fet. L’extrem lleidatà, amb nacionalitat belga, és una de les sensacions del Grup 1 de Primera RFEF amb la UD Logronyès. Indiscutible per al tècnic Mere Hermoso, Duba viu la cessió somiada a Logronyo. «Estic molt content i agraït de com em van les coses» diu el de la Seu d’Urgell que mai fins ara havia estat a la capital de la Rioja. «M’ha sorprès l’ambient que hi ha. Es viu molt el futbol i la gent ens dóna molt de suport». En aquest sentit, diumenge tindrà l’ocasió de viure el derbi UD Logronyès-SD Logronyès.

Mentre al Nou Las Gaunas han trobat un extrem desequilibrant i golejador, a Montilivi les coses no acaben de rutllar. Míchel no troba la tecla per fer que l’equip tingui profunditat i arribi amb més perill a l’àrea rival. En aquest sentit, Dubasin admet que segueix el Girona, però no li fa perdre la son. «No han començat gaire bé. No s’han de preocupar, que els resultats vindran sols. Tot i això, jo tinc el cap a la UD Logronyès i no penso en res més ara mateix», destaca. Dubasin acaba contracte el pròxim 30 de juny amb el Girona, que té una opció per renovar-lo automàticament per dues temporades més. El que no pot fer el Girona és repescar-lo al mercat d’hivern, perquè no hi ha cap clàusula al contracte de cessió que ho contempli.

I això que Dubasin, que tornava d’una cessió al Llagostera, va començar la pretemporada a les ordres de Míchel i va signar bones actuacions en els amistosos contra el Barça i l’Espanyol B. Després dels dos partits, el Girona va comunicar al seu agent que li busqués un equip on tenir minuts. «Estava il·lusionat de poder-me quedar. No va poder ser i l’he ben encertada amb la decisió de venir a la UD Logronyès. No estic gens moix per no quedar-me. Si tot surt bé, qui sap l’any que ve...».