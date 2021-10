Ni de bon tros el Lugo-Girona serà un partit decisiu, però sí que podem dir que un i altre equip arriben necessitats.

Està clar que queda encara molta Lliga, com també que, si guanyem, respirarem una mica més. Tot està igualadíssim en aquesta categoria i ara ens visita el Girona, que està en descens. Però trobo que aquesta classificació és ara mateix anecdòtica. Perquè és una plantilla feta per pujar a Primera. Nosaltres, a intentar fer el nostre partit i posar-los les coses ben complicades.

Així, d’entrada, ja li regala el favoritisme al Girona?

Per descomptat! Som el Lugo i sí, al nostre camp som forts i podem treure punts. Però sabem que el Girona té millor equip que nosaltres. Ara, està clar que donarem molta guerra. I ells ho saben.

Pesa haver guanyat només un partit en vuit jornades?

No és la ratxa ideal, però amb una altra victòria escalarem posicions i ho veurem d’una altra manera. També he de dir que tenim menys punts dels que mereixem, perquè estem competint bé i en alguna d’aquestes jornades hauríem pogut tenir un millor botí. Haurem d’oferir la nostra millor versió, perquè si no ho fem ens costarà moltíssim guanyar aquest cap de setmana.

Pel que em diu, sembla sorprès de veure el Girona tan avall.

És que, jugador per jugador, em sembla un dels equips més importants de Segona. És més, fins i tot té plantilla per competir a Primera. El que passa és que els resultats no l’acompanyen. És l’equip que més possessió té i més passades fa de tota la categoria. Això és per tenir-ho en compte.

A Segona és tan i tan decisiu tenir la possessió?

Bé, ara potser entraríem en un debat molt gran, perquè cadascú té el seu punt de vista. El que és evident és que com més estona un equip té la pilota, menys possibilitats té d’encaixar i se li multipliquen les opcions de fer gol. Potser això no significa res, però per a mi és important. Cada entrenador s’adapta amb el que té i a Girona han apostat per això.

Què més me’n pot destacar d’aquest Girona?

A part de Cristhian Stuani, amb qui vaig coincidir al Llevant i que em sembla un jugador espectacular, m’agrada molt el seu mig del camp. El veig molt dinàmic i els futbolistes que té en aquesta posició s’associen molt bé.

Una dècada enrere, ja li semblava Stuani un gran jugador?

Sí, oi tant. Ja no és que apuntés maneres, sinó que va demostrar que és un futbolista molt intel·ligent, que sap moure’s perfectament dins de l’àrea. Es desmarca quan toca i en tot moment és conscient d’on pot fer mal, quan i com. És un dels davanters més importants de la Lliga.

Tornant a la classificació. Sigui anecdòtica o no, demostra que la Segona és una categoria molt igualada. Més que la Primera Divisió?

Sí. És igualadíssima. Ara és un moment clau per anar sumant punts, cada equip amb el seu objectiu en ment. Després, quan arriben les deu últimes jornades, és una bogeria perquè qualsevol equip pot guanyar a qualsevol. Crec que és una categoria molt bonica.

Superada la trentena i amb un currículum que l’ha dut amunt i avall, l’any passat arribava a Lugo, on hi viu la seva segona temporada. Què ha trobat aquí que no ha vist enlloc?

El Lugo és un club molt familiar i formo part d’un vestidor molt sa i molt bo. Ja soc pare de dos nanos i m’agrada la vida molt tranquil·la. Aquí ho tinc. La pressió que hi ha aquí no té res a veure amb la d’altres clubs on he jugat. M’hi sento bé. Sí, els anys pesen i ja no estic com quan en tenia 25, però hi estic a gust.

Dos apunts en relació amb el Girona. El primer: l’any passat li va fer un gol.

És que l’any passat vaig fer un gol en tota la temporada! I sí, va ser contra el Girona. No és la meva especialitat aquesta, però sempre són benvinguts.

I el segon: vostè debuta amb el primer equip del Barça en un partit de Copa Catalunya el 2007 contra...?

El Girona, cert! No va ser el debut oficial, perquè em van fer debutar a Mallorca més tard, però sí que va ser el meu primer partit. Recordo que em van canviar abans del descans, fins i tot. Era amb Frank Rijkaard i llavors es podien fer molts canvis.

Com recorda aquella etapa a Barcelona?

Ostres, la millor etapa de la meva carrera, sense cap mena de dubte. El Barça és un club que té un ADN que va molt amb mi.

Una etapa massa curta?

Potser, però era conscient que tenia molt poques possibilitats de tenir minuts amb el primer equip. Vaig rebre l’oferta del Màlaga, que m’oferia més protagonisme i quatre temporades. I això que Guardiola em volia, però vaig avantposar el fet de jugar. Sempre estava a temps de tornar si després destacava. El que passa és que vaig coincidir en l’època daurada de Sergio Busquets. Quin jugador! Jo el que volia era jugar a Primera. Era el meu somni i el vaig complir. Crec que vaig acabar jugant molt bé, però estar al Barça no és a l’abast de tots. La veritat, no me’n penedeixo de la decisió que vaig prendre.

Com va ser la seva relació amb Pep Guardiola?

Espectacular. Només en puc dir meravelles. Ja no com a entrenador, que també, sinó com a persona. Em va ajudar molt. Soc millor futbolista gràcies a ell i també em va ensenyar uns valors que llavors no tenia.

Luis Enrique és un altre món?

Són caràcters diferents, tot i que també vaig estar-hi molt a gust. La llàstima és que no vaig poder treballar massa amb ell perquè gairebé sempre entrenava amb el primer equip. Ell i Guardiola són entrenadors TOP.

És dels jugadors que ha jugat a l’estranger. Què me’n diu de les aventures a Austràlia i Kuwait?

Tot va sorgir perquè després de baixar a Segona amb l’Sporting necessitava canviar d’aires i va aparèixer la possibilitat d’anar a Austràlia. Una bona opció, el que passa és que estant allà va néixer el meu primer fill i la meva dona no ho va passar bé. Vam decidit tornar i l’Elx em va obrir les portes. Vaig fer un any molt bo, abans de tornar a fer les maletes i provar sort a Kuwait.

És necessari per a un jugador ser obert de ment i tastar, ni que sigui un any, un altre futbol?

Sap què passa? Que el futbolista espanyol sempre sol tenir por a sortir a fora. I fora, el que hi ha és un futbol molt bo. Et permet aprendre moltíssimes coses. No em penedeixo de cap dels dos viatges que he fet. He conviscut en cultures diferents.