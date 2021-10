Contra el Valladolid, fa unes setmanes a Montilivi, va sortir cara (1-0). Al final del partit però, es va veure els jugadors fosos de la tensió i l’esforç. La pressió de veure’s en descens va fer que l’equip tragués forces per fer un pas endavant i imposar-se a un dels màxims candidats a pujar a Primera. Aquella victòria va donar una certa tranquil·litat al club que, amb l’empat a Oviedo i la derrota contra l’Almeria s’ha convertit altre cop en males sensacions. Arribats a aquest punt i amb l’equip en posicions de descens altre cop, el matx d’aquesta tarda a l’Anxo Carro agafa una transcendència encara més alta. En joc hi ha tres punts sí, i tot just som encara al començament de la temporada, però el duel d’avui a Lugo pot dibuixar dos camins ben diferents per a l’equip. L’un, el desitjat, sumar tres punts que suposin un cop de puny sobre la taula i signifiquin un punt d’inflexió a la Lliga. L’altre, el més temut, una desfeta que instal·li l’equip i l’entorn en la depressió. El rival d’avui afegeix més pressió a la situació perquè té els mateixos punts que el Girona i és el que marca la frontera amb la zona de salvació. És per això, que una victòria avui tindria un immens valor de cara al futur més immediat dels gironins. Míchel Sánchez recupera per a la causa Pablo Moreno, un cop acabat el procés de posada a punt físic, però manté les baixes dels lesionats Jordi Calavera i David Juncà. El jove del planter Gabri Martínez cau de la llista.

Míchel fa dies que es trenca el cap perquè el Girona rutlli. A l’equip li manca profunditat i presència a l’àrea rival i, sovint, li sobren passades en zones perilloses que han costat més d’un ensurt. El tècnic madrileny serà fidel a la seva idea de ser protagonistes amb la pilota i tenir el control del partit, però no seria de descartar que introduís alguna variació tàctica. El joc directe del Lugo, amb moltes segones jugades i homes amb molta presència física, podria fer que el Girona canviés de sistema i formés amb tres centrals i dos carrilers. Si fos així, Santi Bueno entraria a l’equip i caldria veure si el carril dret, sense Calavera lesionat, és per a Valery o Arnau. Al mig del camp, sembla que Aleix Garcia i Terrats tenen el lloc assegurat mentre que en atac, Stuani serà el referent altre cop. Els dubtes són qui seran els acompanyants de l’uruguaià. Samu Sáiz podria tornar a la titularitat i Álex Baena tindria continuïtat, la qual cosa deixaria Borja García, d’entrada a la banqueta.

Per al partit d’avui, Míchel compta amb una arma més en atac amb el retorn a la convocatòria de Pablo Moreno. El jove davanter cedit pel Manchester City ha realitzat les darreres setmanes un pla específic de posada a punt física i Míchel ja el veu en condicions per competir. Amb Pablo Moreno, el tècnic guanya una alternativa més en atac tant per jugar en punta d’atac amb Stuani o Bustos, o bé per darrere seu o en alguna de les bandes.

El Lugo, farcit de baixes

Mentrestant el Lugo arriba a la cita amb la infermeria ben plena. L’entrenador Rubén Albés està pendent d’una darrera prova per saber si el seu referent ofensiu, Manu Barreiro, i el lateral Canella estaran en condicions de jugar. Albés, per contra, ja sap que no podrà comptar amb els lesionats Whalley, Álex Pérez, Pedro López, Alberto Rodríguez, Pita, Juanpe, Moyano i Mayoral ni tampoc amb Cuéllar, convocat amb la selecció de Bolívia.