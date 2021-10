El Girona segueix molt lluny de l'equip que vol ser. Per més canvis que faci Míchel Sánchez i s'atreveixi amb una aposta clarament ofensiva, si els jugadors no hi posen de la seva part a l'àrea rival és difícil aconseguir els gols que han de permetre sortir de la part baixa de la taula. Els gironins han empitjorat la seva situació amb un naufragi aquesta tarda a l'Anxo Carro (1-0). La derrota, segona consecutiva, els fa anar a la deriva, seguint una altra jornada en descens. El Lugo ha estat superior per moments, ha sabut aprofitar-ho i Manu Barreiro ha clavat l'estocada superant a Juan Carlos al final.

Míchel ha deixat clara d'entrada la intenció de solucionar el problema del Girona en atac amb un onze que teòricament havia de ser sinònim perill. Baena, Samu Sáiz i Borja García han coincidit junts per primer cop d'inici i semblava que funcionaria. La primera acció de perill ha estat per als gironins amb una passada de Samu cap Stuani que s'ha quedat en un no-res per fora de joc quan l'uruguaià ja amenaçava al porter Vieites.

Ha estat un miratge, perquè a partir d'aleshores res de res. El Girona ha perdut el rumb, donant peu a les accions ofensives dels de Rubén Alvés. El lateral alt-empordanès Gerard Valentín ha estat una piconadora per banda dreta, deixant en evidència les mancances de Jairo. La més clara ha estat una rematada de Chris Ramos que ha sortit desviada a fora. Abans, Hugo Rama ja havia avisat amb un cacau al travesser. Com també ho faria Carrillo obligant a Juan Carlos a intervenir.

El Girona s'ha recuperat una mica abans del descans, tenint més possessió. Tot i que sense determinació a l'àrea rival, impossible. Samu volia connectar amb Baena en una bona ocasió, però Diego Alende s'ha avançat per treure-la a córner. La millora ha seguit a la segona part. Se sentien més còmodes els gironins, trepitjant més l'àrea del Lugo. Vieites gairebé es fa un embolic traient amb els punys una centrada de Baena que no ha trobat rematador (Stuani era a prop). També s'ha equivocat Samu enviant als núvols una pilota que li ha fet arribar Borja d'un contraatac. Després que l'entrenador del Lugo mogués fitxa, Míchel ha mantingut l'aposta ofensiva fent entrar Valery i Bustos per Jairo i Aleix García. Res, el marcador seguia sense moure's. Fins que el Lugo ha fet caure la gerra d'aigua freda amb un gol de Manu Barreiro al tram final.

FITXA TÈCNICA

Lugo: Vieites, Campabadal, Diego Alende, Ros, Lebedenko (Ricard, min. 54), Señe, Torres, Hugo Rama (Manu Barreiro, min. 69), Gerard Valentín, Chris Ramos (Iriome, min. 82) i Carrillo (Seoane, min. 69).

Girona: Juan Carlos, Arnau, Juanpe, Bernardo, Jairo (Valery, min. 70), Aleix García (Bustos, min. 70), Terrats (Pol Lozano, min. 38), Baena, Samu Sáiz (Kébé, min. 80), Borja García i Stuani (Pablo Moreno, min. 80).

Gols: 1-0, min. 86: Manu Barreiro

Àrbitre: Gorostegui Fernández-Ortega (comitè basc). Ha amonestat a Hugo Rama, Gerard Valentín, Lebedenko (Lugo); Míchel, Jairo, Samu Sáiz, Pol Lozano, Kébé, Arnau (Girona).

Estadi: Anxo Carro.