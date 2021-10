Ara fa dues temporades, amb l’equip acabat de baixar de Primera Divisió, el Girona FC va destituir Juan Carlos Unzué a la dotzena jornada, després que l’equip fes 16 punts de 36 possibles. Amb aquesta dada, si el Girona FC no guanya els tres pròxims compromisos -Osca, Mirandés i Saragossa-, Míchel Sánchez no arribarà als esmentats setze punts de fa dos anys. I la pregunta seria: si això és produís, estaria realment en perill l’actual entrenador del Girona FC?

Perquè ara es podria dir que Unzué tenia problemes de salut, però el cert és que en aquell moment la decisió va ser només esportiva, malauradament el tema de la malaltia va sortir més endavant. La decisió es va prendre perquè els resultats no anaven, però també perquè tampoc quallava la proposta futbolística que volia l’exporter del Barça i el Sevilla. Una situació que vista fredament és la mateixa que està passant.

Però amb la situació actual també hi ha una altra opció, que seria fer un Eusebio Sacristán, que recordem va mantenir el seu càrrec malgrat fer una ratxa de 4 punts de 30 possibles i posteriorment una de 3 de 30, coincidint amb el final de la Lliga. Com és sabut aquestes ratxes i la inacció del club varen significar el descens.

Amb tot això, s’haurà d’estar atents per veure si Míchel troba la sortida per si sol i l’equip suma triomfs de manera ràpida, perquè si no fos així aleshores seria el club el que hauria de decidir si es dona confiança a cegues i fa un Eusebio o si es busca un revulsiu per sortir d’aquesta situació fent un Unzué.

De moment la realitat diu que per segona jornada consecutiva l’equip estarà en descens, després que ahir no servís de res jugar amb Samu Sáiz i Borja García junts, que Stuani no fes una sola rematada a porteria o que cap dels relleus sortits de la baqueta aconseguissin trencar el ritme monòton i previsible que fa molts dies exhibeix el conjunt gironí. Per sort la realitat també diu que encara queden noranta-nou punts per disputar-se.