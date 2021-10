Montilivi pot tornar a omplir-se de gom a gom aquest dissabte coincidint amb la visita de l'Osca (16 h). Després que el Govern hagi donat llum verda als estadis per acollir el 100% de la seva capacitat, els abonats del Girona recuperen el seu seient habitual i queda anul·lat el sorteig d'entrades que s'havia fet prèviament quan encara hi havia restriccions.

Per accedir a Montilivi, els abonats hauran d'ensenyar el carnet digital que tenen a l'aplicació oficial del Girona o ensenyar-lo físicament. Per aconseguir-lo cal sol·licitar-lo entre avui i divendres de manera presencial a l'estadi amb un cost de 5 € per ser fora de termini (aquells qui el van demanar a l'estiu van adquirir-lo de manera gratuïta). L'horari d'atenció és de 9 h a 14 h a les taquilles i de 14 h a 20 h a la botiga oficial.

A més a més, el club ha posat a la venda entrades per al públic general i l'afició visitant. Els preus oscil·len entre els 17 i 45 € i estaran disponibles a partir d'aquest dijous a través de les plataformes habituals: APP, web i a les taquilles de l'estadi. Els socis tindran un període de prioritat per a la compra d'entrades i amb un descompte del 10%.