El 7 de març del 2020 ningú n’era conscient però es vivia en l’anomenada normalitat. Aquell dia, el Girona va empatar a casa amb l’Albacete (1-1). Montilivi no estava ple, però si més gent hagués decidit treure-hi el cap, hauria pogut ocupar totes les localitats del recinte. Quin era el problema? Cap ni un. Pocs dies després, la situació feia un gir radical i la població s’havia de tancar a casa. Arribava el confinament, un dels molts capítols que ha escrit la història de la pandèmia del coronavirus. Un relat que encara no s’ha acabat, però que a dia d’avui viu moments molt diferents, que no tenen res a veure amb aquell escenari. Això sí, des de fa més d’un any i mig, Montilivi ni cap altre estadi del territori català han pogut obrir les portes com fins aleshores. Les restriccions d’aforament han sigut el pa de cada dia. Ara el 30 per cent, ara el 40. Pugem-ho a 60. No pas més. Limitacions aquí i allà. I els camps, que mica en mica recuperaven el seu aspecte habitual, però sense fer-ho del tot. Això canviarà a partir de divendres, després de les últimes decisions del Procicat que ahir s’afanyava a anunciar Pere Aragonès, el president de la Generalitat de Catalunya.

«Recuperem el cent per cent dels aforaments en esdeveniments culturals, activitats esportives a l’aire lliure i en l’hosteleria. Tornem a la presencialitat plena». Sempre amb mascareta, això sí, però les declaracions d’Aragonès donen per acabades les limitacions d’ocupació en els estadis de futbol. De totes les categories, amateurs i professionals. Això ja passava en d’altres comunitats autònomes, però no pas en el territori català, que s’hi sumarà ben aviat. Divendres, tret de sortida. Així que els partits que es disputin aquest cap de setmana ja podran ser amb l’aforament al màxim, sense cap barrera ni sostre. La restricció del 60 per cent, la que hi ha encara vigent, quedarà per tant anul·lada.

Entre Primera i Segona, el primer equip català que podrà treure tot el suc possible d’aquesta nova mesura és el Girona. Juga dissabte un partit més que important contra l’Osca. Després de dues derrotes consecutives i de tres jornades sense guanyar, l’equip de Míchel intentarà sumar els tres punts per sortir de les posicions de descens i capgirar així un inici de temporada per oblidar, amb resultats força dolents i sensacions que no són pas millors. Per intentar-ho, comptarà de nou amb el seu públic. Ja ho havia fet aquesta Lliga, però ara el camp podrà gaudir de fins al cent per cent de la seva capacitat total. Això significa que es podran omplir les 11.200 localitats de l’estadi. De moment, el club compta amb uns 9.100 abonats, que recuperaran el seu seient. S’ha acabat per tant fer cap mena de sorteig. Ja n’hi va haver pel partit de dissabte, però les entrades encara no estan repartides. Queda, d’aquesta manera, anul·lat. A partir de les properes jornades a casa, cada abonat podrà ocupar la seva localitat i l’aforament restant es podrà cobrir amb la venda d’entrades. S’espera també la presència de públic visitant i l’Osca és un dels equips que sol arrossegar més gent. Caldrà veure com es gestiona a partir d’ara tot plegat i si la zona del camp destinada a aquests aficionats torna a ser ocupada només pels seguidors de l’equip rival. A banda, és clar, d’aquella gent que compri una entrada per seure en qualsevol altre lloc.

Ho veu amb bons ulls per tant el Girona i també ho fan Barça i Espanyol. El conjunt blaugrana rep el diumenge a la nit, a les nou, el València. Serà el primer dels tres partits consecutius al Camp Nou en només una setmana, perquè el proper dimecres, a tres quarts de set de la tarda, s’enfrontarà al Dinamo de Kiev a la Lliga de Campions. Només quatre dies més tard, el 24 d’aquest mateix mes d’octubre, arriba el primer clàssic de la temporada. La visita del Reial Madrid està fixada al calendari perquè comenci a un quart de cinc. I l’Espanyol? El conjunt blanc-i-blau torna a l’RCDE Stadium, que també es podrà omplir de gom a gom si és necessari, el dilluns d’aquesta setmana vinent per rebre el Cadis. El partit, a les nou de la nit.

Fins ara, el Girona ha jugat cinc partits de Lliga a Montilivi i en cap d’ells l’aforament ha pogut ser del cent per cent. La resposta de la gent, tampoc l’esperada perquè el sostre són els gairebé 5.000 aficionats de la setmana passada contra l’Almeria. No massa temps enrere el club ja deia estar «preparat», amb «totes les mesures de seguretat necessàries» i l’objectiu de «gaudir de l’espectacle amb el menor risc possible». Així mateix, i com que els abonats no hauran pogut assistir a tots els partits del curs (no ha pogut ser així contra Amorebieta, Las Palmas, Sporting, Valladolid i Almeria), es decidia cobrar una primera quota que rondava, si fa no fa, la meitat del preu. Serà més tard, i sempre «segons el número de partits als que hagi pogut assistir cada abonat», quan durà a terme «la devolució o el cobrament de la part corresponent». Fins ara s’havien fet servir entrades nominals i no s’ocupava el seient corresponent. Serà ara quan es farà us del carnet. Com sempre. El tret de sortida a aquesta nova normalitat, el dissabte. L’Osca, un dels rivals a tenir en compte de la categoria, posarà a prova el delicat moment dels de Míchel. I també la fe d’una afició que, ara sí, pot tornar en massa a Montilivi.

La capacitat dels pavellons podrà ser del 80 per cent

Mentre que els recintes oberts podran a partir del divendres omplir-se, els espais tancats on s’hi celebren competicions esportives encara hauran d’esperar per encabir-hi a tothom. De moment, l’última millora és que la capacitat màxima serà del 80 per cent, i no del 70 com fins ara. Seguint-ho al peu de la lletra, Fontajau hauria hagut de poder posar més de 3.000 aficionats i, en uns dies, que aquesta xifra s’enfilés fins a 4.400. Tot i això, tant Spar Girona com Bàsquet Girona tenen en compte els seients de separació que cal deixar entre grups bombolla i, per tant, no s’arribarà a tant. Fins ara, un i altre equip pensaven en un aforament màxim d’uns 2.500 espectadors. Amb aquest últim paquet normatiu, s’haurà de veure ara quin és el límit que posen tots dos clubs pels partits oficials.