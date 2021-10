D’aquí a dos dies Montilivi tornarà a respirar l’ambient de partit. N’hi va haver la temporada passada en els partits de play-off, encara que de manera irreal perquè l’aforament era molt limitat, com fins ara. Amb la fi de les restriccions de públic als estadis a Catalunya, dissabte, contra l’Osca (16 h), es podran ocupar les 11.200 localitats de Montilivi. No passava des del març de 2020, en un Girona-Albacete. El club va fer oficial ahir el que ja es preveia amb l’anunci del Govern: els abonats recuperen el seu seient habitual i el sorteig d’entrades que es va fer quan encara hi havia restriccions queda anul·lat.

Per accedir a Montilivi, els abonats hauran de presentar el seu carnet. Podran fer-ho a través del telèfon mòbil amb format digital. En aquest cas, serà necessari tenir descarregada l’aplicació oficial del Girona i introduir les dades d’identificació. A partir de demà, hi haurà l’opció de multiabonament perquè aquells usuaris que ho desitgin puguin tenir tots els carnets en un únic dispositiu sense la necessitat de canviar d’usuari. Per als pocs amants de les noves tecnologies, el Girona manté el carnet en format físic. Si no es va adquirir a l’estiu a l’hora de renovar l’abonament, quan era gratuït, es pot sol·licitar de manera presencial a l’estadi fins demà amb un cost de 5 euros en tractar-se de fora de termini. L’horari d’atenció és de 9 h a 14 h a les taquilles i de 14 h a 20 h a la botiga oficial.

A més a més, el club ha posat entrades a la venda per al públic general i l’afició visitant (l’Osca n’ha demanat). Depenent de la zona, els preus oscil·len entre els 17 i 45 euros i estaran disponibles a partir d’avui mateix a través de les plataformes habituals del Girona: APP, web i taquilles de l’estadi. Els socis tindran un període de prioritat per a la compra d’entrades i gaudiran d’un descompte del 10%. Els bars estaran oberts, però se segueix pendent de les restriccions de consum de menjar i begudes al seient.