Juan Carlos porta la veu cantant del vestidor. El porter va tornar a comparèixer ahir davant dels mitjans per valorar la delicada situació que travessa el Girona, en descens i amb dues derrotes consecutives. L’equip està «a mort» amb Míchel Sánchez i l’execució de la seva idea «pot portar un temps», però «no hi ha excuses». «Hem de ser responsables i assumir els números i resultats que estem donant amb naturalitat. Ho hem de fer tots com a equip i també els onze que surten al camp, que són els qui han de posar el seu granet de sorra per sumar», va comentar.

El Girona té una «nova oportunitat» aquest dissabte contra l’Osca, «un equip que acaba de baixar i vol tornar a Primera per la via ràpida». Conscient que hauran de «contrarestar» als de Nacho Ambriz, Juan Carlos va comentar que «són bons i ens exigiran, però primer hem de pensar en nosaltres i ser ambiciosos amb el que volem».

En aquest sentit, el de Guadalajara va recordar que «necessitem aconseguir guanyar» i per fer-ho cal «exigir-nos el 100%, amb el 99% no ens dona per competir en aquesta categoria». Per a ell, l’equip ha de fer un «pas endavant» per «guanyar els duels, tant ofensius com defensius». «Hem de revertir la situació el més aviat possible perquè l’esforç del dia a dia es vegi recompensat. No hem d’obsessionar-nos per veure’ns en descens ni veure el got mig buit perquè la temporada és molt llarga», va dir.