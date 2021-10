Tot i que la situació del Girona és «delicada», Míchel no veu el partit d’avui com cap final. Això sí, el madrileny reconeix que els tres punts són «imprescindibles». Pel madrileny, «la millor notícia» és el retorn total de l’afició.

«La gran notícia és que podem trobar un Montilivi ple. Necessitem la nostra gent per estar junts i sortir junts d’aquest moment delicat. És la millor notícia. Els tres punts són imprescindibles i necessaris per sortir d’aquesta situació i la millor manera d’aconseguir-los és davant del camp ple. Estem en una situació complicada i només es pot resoldre fent coses diferents de les que fem. I empenyent junts. En les situacions delicades no hi pot haver ruptures. L’afició ens ajudarà i nosaltres donarem el 100%, això per descomptat».

«Més que paraules, els poso vídeos de les coses positives i negatives que fan. No enganyem ningú. A Lugo hi va haver coses bones però també d’altres de molt dolentes. El ritme no va ser gens bo i no vam tenir la profunditat necessària. He de posar els jugadors a la seva millor versió. Tenim molt de talent i necessito el millor de Borja, Samu, Stuani, Ureña, Sarmiento... Els he de dur a la millor versió. És responsabilitat meva però ells han de fer un pas endavant. Per posar-los a la millor versió, els he d’exigir. Tenim una gran plantilla per fer un bon any i som a temps de revertir-ho».

«No és cap final perquè quedaran moltíssims partits. Sí que és un partit molt important. Hem d’enganxar la nostra gent. Em fa molta ràbia ser a baix perquè l’afició ha tingut moments durs aquests anys on se’ls ha escapat l’ascens. Volem donar-los alegries».

«He vingut per quedar-me molt de temps. És el meu desig i treballo per això. Faig coses bé i d’altres malament, com tothom».

«Ens en sortirem sent molt exigents individualment però com un equip. Tots hem de fer un pas endavant com a equip. Pressionar alt però tots plegats. Sortir jugant tots. És el famós viatjar junts. Ho hem fet per moments. Si fem la guerra pel nostre compte, no sortirà bé. L’equip no està decaigut, entrena molt bé».

«En els moments complicats hi ha jugadors de molt de talent que han de fer un pas endavant i cal assenyalar-los. Borja, assumeix la teva responsabilitat, necessito que facis un pas endavant. Ureña ha fet una feina excepcional però si la resta no fa un pas endavant, no es veu la seva millor versió».

«És l’equip que més pilotes roba de la Lliga a camp contrari. Haurem de fer la millor sortida de pilota de l’any. No es poden sentir còmodes en aquesta zona. També són els tercers que més possessió tenen i haurem d’evitar que la tinguin. Ens caldrà molta intensitat i córrer molt».