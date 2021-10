Tensió, neguit, angoixa, pressió i l’ambient de les grans ocasions a la graderia. El partit d’avui reuneix molts dels ingredients que tenen les finals, però no ho és. El Girona està necessitadíssim de punts i tot el que no sigui guanyar avui l’Osca a l’estadi suposaria enfangar-se encara més en la zona de descens. Una situació a la classificació que fa mal d’ulls i que tothom confia que canviï. Per fer-ho, els de Míchel cerquen un punt d’inflexió en forma de victòria solvent que permeti l’equip respirar. L’equip ve de perdre, i amb males sensacions a Lugo (1-0), i a casa contra l’Almeria (1-2) en un 0 de 6 que l’ha tornat a deixar al pou. Toca reaccionar i veient que la cosa no rutlla, Míchel té clar que haurà de «canviar coses». En aquest sentit, la baixa de Pol Lozano i la més que probable de Ramon Terrats, tots dos lesionats, podrien empènyer el tècnic a canviar el dibuix i formar amb tres centrals. Míchel recupera Calavera, però està pendent de l’estat físic de Stuani, amb molèsties a les cervicals.

El principal problema del Girona aquesta temporada és el gol. L’equip té força sovint la possessió de la pilota però a l’hora de fer mal o no sap fer l’última passada o no troba mai el camí de la porteria rival. Tant és així que Stuani sembla un illot quan juga, massa desconnectat dels homes que l’han de nodrir de pilotes. Caldrà veure quin remei hi posa Míchel per arreglar aquesta manca de presència a l’àrea contrària. Amb Stuani tocat, Nahuel Bustos ha estat sempre el primer recanvi, tot i que Pablo Moreno ja està en condicions de jugar.

Si a davant, l’equip hi té un bon maldecap, a la zona de mitjos Míchel tampoc es queda curt. La lesió de Pol Lozano i les molèsties de Terrats deixen el tècnic només amb Aleix Garcia i Ibra Kebé de pivots. Si el madrileny es decanta per mantenir l’esquema habitual, el d’Ulldecona i el malià serien titulars amb Borja García i dues peces més ofensives que sortirien d’entre Samu Sáiz, Ureña, Sarmiento i Baena. Ara bé, si al final es decideix a tocar el sistema i jugar amb tres centrals la cosa canviaria. Aleix Garcia té el lloc assegurat al mig del camp i llavors caldria veure si es decanta per jugar amb Kebé o bé amb els tres mitges puntes Borja García, Samu Sáiz i Baena per darrere del davanter centre. El que és segur és que Borja García serà titular sigui quin sigui el sistema. En aquest sentit, el madrileny va ser protagonista ahir a la sala de premsa perquè Míchel el va assenyalar com un dels jugadors que ha de fer un pas endavant. «En els moments complicats hi ha jugadors de molt de talent que han de fer un pas endavant i cal assenyalar-los», deia just abans d’enviar un missatge a l’exjugador de l’Osca. «Assumeix la teva responsabilitat, Borja. Necessito que facis un pas endavant». No és la primera vegada que Míchel és tan directe en una conferència de premsa. Samu Sáiz o Arnau Martínez també han rebut missatges del tècnic d’ençà de la seva arribada.

Mentre el Girona arriba a partit en zona de descens, l’Osca ho fa també molt lluny d’on s’esperava ser. Descendit de Primera, els aragonesos són un dels grans favorits a l’ascens però, de moment, els resultats no acaben d’arribar. El conjunt que entrena el mexicà Nacho Ambriz va aconseguir un gran punt dilluns en el derbi contra el Saragossa a La Romareda (0-0). Ambriz té la baixa del central Insua però recupera Ratiu després d’haver jugat amb Romania. Per la seva banda, dos titularíssims com Pulido i Seoane arrosseguen molèsties i seran dubte fins a darrera hora.