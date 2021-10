La Federació Espanyola ha designat Quintero González per dirigir el partit de dijous (21:00) al camp del Mirandés. El jove col·legiat, de 28 anys, s'estrena aquesta temporada a Segona Divisió A després d'haver estat només un any a Segona B. De moment ha dirigit 5 partits amb un balanç d'una victòria local, una de visitant i tres empats. En l'últim partit que ha xiulat, Reial Societat B-Ponferradina (1-1), va expulsar un jugador per banda. Pérez Pallas, amb un llarg historial amb el Girona (l'expulsió d'Stuani contra l'Elx al play-off 19-20, entre altres) serà al VAR.