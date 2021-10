El Girona ha emès un comunicat aquesta tarda en què demana disculpes als abonats pels problemes tècnics que van originar unes bones cues per entrar al camp dissabte passat en el partit contra l'Osca. El club reconeix que es van produir "una sèrie de problemes tècnics en els sistemes de control d’accés de públic" alhora que assegura que treballa per resoldre'ls juntament amb la Lliga amb vistes al partit contra el Saragossa de dilluns que ve. El Girona detalla que alguns dels errors detectats va ser un problema amb les altes noves i els abonats que havien canviat de seient, que apareixien com a accés a una zona incorrecte i, per tant, el torn no els validava l’abonament. Una altra incidència que es va produir va ser per un problema amb els codis QR que apareixien al multiabonament de l’APP, que no eren correctes i, per tant, el lector del torn no el podia llegir. Per tot plegat, el club recomana als aficionats arribar amb temps a l'estadi (obre una hora i mitja abans) per fer que l'entrada al camp sigui fluida.