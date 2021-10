El procés de canvi d’escut que el Girona impulsa des de fa mesos continua generant controvèrsia. Després d’estar tot l’estiu animant els socis a votar entre les dues opcions proposades, el termini es va tancar el passat 19 de setembre i no se n’ha sabut mai més res. A l’espera que algun dia el club es decideixi a fer públics els resultats, un grup de cinc socis (Vicente Casellas, Genís Pineda, Francisco Javier Ribera, Ferran Chic i José Rodríguez) han enviat un requeriment notarial al club, adreçat al director general, Ignasi Mas-Bagà, on li exigeixen «una total transparència en una votació tant important, transcendent i sentimental per a tots els associats del club». Per això reclamen que els resultats siguin certificats per un notari i que se’n facilitin els números detallats.

Aquests cinc socis demanen el cens total del número de persones amb dret a vot en el procés de canvi d’escut. També el número total de vots emesos que hi va haver en la primera votació per escollir cadascun dels elements que configuraven les dues opcions finals, així com els vots detallats entre la candidatura A i la B en la decisió final. En el nou escut hi desapareix la corona perquè segons el Girona va ser l’element menys valorat pels seguidors en la votació inicial dels diferents elements. Després el club va proposar dos models, un més trencador que l’altre, i va donar temps per escollir-ne un fins el 19 de setembre passat. Des d’aleshores, però, no se n’ha sabut res més.

Aquesta carta firmada pels cinc socis del Girona el passat 14 d’octubre constata el descontentament creixent de bona part de la massa social amb determinades decisions del club. Dissabte per exemple també hi va haver moltes queixes pels problemes a l’hora d’accedir a Montilivi per veure el partit amb l’Osca. Era el primer partit sense restriccions, els abonats recuperaven la seva localitat habitual, però hi va haver problemes amb els carnets digitals. El procés de canvi d’escut va obrir-se l’abril d’aquest any i ja s’anunciava una consulta final entre els socis. La nova imatge del club serà vigent a partir de la temporada que ve.