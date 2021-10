El Girona va fer moltes coses bé dissabte passat contra l’Osca. Tanmateix no va guanyar. És més, va perdre i, veient el resultat, clarament: 1-3. Malgrat la derrota, la imatge, actitud i intensitat mostrades ensenyen el camí que Míchel vol que mantingui el seu equip per arribar a l’objectiu urgent que té, que no és cap altre que guanyar. En aquest sentit, el tècnic va recordar-ho ahir. Qüestionat sobre les aspiracions de lluitar encara per ser a dalt, el madrileny va reconèixer que no és moment per pensar en «res més» que no sigui «guanyar el Mirandés».

L'ESTAT DE LA PLANTILLA

«Pol Lozano i Terrats són baixa. Juncà ja s’entrena amb el grup però és un xic precipitat i esperarem a dilluns. Hem tingut poc temps per entrenar càrregues però hem recuperat bé. Hem de guanyar i necessitem guanyar per traduir les bones sensacions en punts».

UN QUART DE LA LLIGA

«Cal guanyar un partit ja. La competició diu que hi ha molta igualtat, molts empats. No hi ha cap equip que clavi un cop de puny a la taula com l’any passat l’Espanyol i el Mallorca. Pot haver-hi moments per tot. Estem en una situació difícil i delicada i no puc dir que l’objectiu principal sigui lluitar per l’ascens. Necessitem guanyar dijous i veure que som capaços. En cinc o sis partits, en molts moments ens hem sentit superiors al rival, però no hem aconseguit resultats. Ho hem d’ajuntar tot i veure que el que fem es tradueix en bon joc i victòries. Un bon resultat ens donarà fortalesa. És el que més em preocupa. Contra l’Osca vam fer coses malament per perdre 1-3. Això és el que hem de canviar».

EL SUPORT DEL CLUB

«És el més important. Explico a la meva gent que la sensació és que rebo la confiança i estima per part del club. Tant de bo els pugui tornar tota la confiança. Ho faig amb feina, però ho he de fer també amb resultats. Hi ha llocs on això no passa. Per sort aquí tinc la confiança i espero tornar-la amb bons resultats».

EL PARTIT DE L'OSCA

«La realitat és que marquem pocs gols. L’altre dia vam tenir 20 situacions, vam fer 10 xuts a porta i només vam marcar un gol. L’Osca va tenir quatre xuts i va fer tres gols. Si haguéssim defensat bé, ens hauria servit per guanyar. Ens ha d’arribar per poder guanyar partits. Si volem guanyar 1-0, ens hem de concentrar per fer-ho. La idea és ser protagonistes però la idea màxima és guanyar i toca fer-ho a Miranda. Estem en deute amb l’afició, que ens empeny i creu en nosaltres».

ANGOIXA

«Hi ha temps a tot, però som en una situació delicada i hem de sortir-nos-en. Tant de bo fóssim capaços de guanyar tres partits seguits, però potser estem un temps amb alts-i-baixos de patir i cal estar preparats per això. Jo ho estic, tot i que sé que tinc plantilla per competir contra qualsevol i així els ho inculco. Els jugadors estan compromesos i va ser una bona patacada la derrota. Tot i això, «quina mala sort», «que si la pilota això» o «és que» no em serveix. Toca treballar. Si l’altre dia vam generar 20 situacions de gol i només vam fer un gol, ara n’haurem de generar 30. Si no ens xuten no ens faran cap gol. No podem fer-ho bé 82 minuts i desconnectar en una acció com la del segon gol. Hi ha moments on no som forts defensivament i hem de canviar aquesta mentalitat».

STUANI I DAWDA

«Continua amb sobrecàrrega i treballa al marge. Va jugar contra l’Osca i va rebre un fort cop. La sensació és que demà (per avui) podrà entrenar-se i potser pot viatjar. Si no hi és Stuani, Dawda viatjarà segur. Entrena habitualment amb nosaltres. Està preparat i ens pot fer un cop de mà. Confio amb els nois del filial».

ELS TRES CENTRALS

«Em va convèncer tot del partit de l’altre dia. No només els tres centrals. Quan veus el potencial de Bernardo, Bueno i Juanpe i fins i tot Arnau, saps que tens sempre aquesta possibilitat. Ho havíem fet servir ja i teníem certs mecanismes per treballar en el procés ofensiu. Em va agradar molt. Va sortir bé pel que fa a sensacions i protagonisme però no en el resultat. És una variant que podem fer servir i donar -hi continuïtat, però en tenim d’altres».

EL MIRANDÉS

«És un equip valent, que juga amb 4-3-3 i que fa molts gols. És un dels més golejadors de la categoria. Sovint fa partits molt oberts. Té l’energia que li dóna el jovent que té a dalt. Són joves i amb talent. Conec Lolo Escobar, que havia entrenat per Madrid a Segona B i Tercera i està fent una gran feina. No tenim cap coixí per especular. No és que cada partit sigui una final però necessitem capgirar aquesta situació».