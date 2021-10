El rendiment que està oferint Arnau Martínez amb el Girona no està passant per alt a ningú. El jove defensa, de 18 anys, ha tornat a estar inclòs en la llista de convocats pel seleccionador sub19, Santi Denia. Un total de 22 jugadors es concentraran la setmana que ve, de dilluns a dijous, a Alfaz del Pi (Alacant) per disputar dos amistosos davant Israel. El primer serà dimarts 26 (16 h) i l’altre dijous (11 h). Això significa que Arnau no hi serà pel partit de dilluns contra el Saragossa a Montilivi (21 h).

Serà un maldecap més per a Míchel Sánchez. I és que el tècnic ha convertit a Arnau en un dels seus fixos, reconvertint-lo en els dos sistemes que ha utilitzat. Primer com a lateral, tot i ser central, i després com a carriler amb la defensa de tres. El de Premià de Mar ha sigut titular en set partits de Lliga amb 561 minuts fins ara. «L’únic dubte que tenia era amb Arnau, però ha fet una primera part d’un nivell altíssim malgrat no ser carriler. M’ha agradat molt», explicava Míchel després del partit contra l’Osca (1-3) en què l’equip va millorar considerablement la seva imatge tot i seguir amb problemes per marcar gol. En aquest sentit, el defensa és l’alternativa més fiable perquè també pot jugar de central, la seva posició natural, i «saps que tens sempre aquesta possibilitat» com deia l’entrenador en la prèvia pel partit d’avui al camp del Mirandés. Arnau, però, no hi serà contra el Saragossa.

El defensa es concentrarà a partir de dilluns a Alacant per disputar dos amistosos davant Israel que es presenten de vital importància per a la selecció espanyola sub19. Arnau tindrà la darrera oportunitat per convèncer en el dia a dia a Denia si vol optar a jugar el classificatori per a l’Europeu sub19 que tindrà lloc el mes que ve. Espanya entrarà en escena del 8 al 16 de novembre amb partits a Luxemburg, Bèlgica i Azerbaidjan. Si finalment Arnau acaba entrant en la convocatòria per aquests duels, també es perdria els partits davant el Tenerife i Cartagena.

La renovació, a prop

D’aquesta manera, Arnau segueix avançant a pas de creuer amb la seva projecció des que va irrompre al primer equip a mitjan de la temporada passada sota les ordres de Francisco Rodríguez. No és cap novetat que el Girona fa temps que treballa per retenir-lo. El jugador acaba contracte el juny del 2022 i, després d’allargar les converses més del previst perquè també ha rebut altres ofertes, la seva renovació amb el club blanc-i-vermell és a prop de tancar-se. Arnau és una aposta de present i de futur per al Girona, que a poc a poc va assegurant-se la continuïtat dels més joves. Ibrahima Kébé i Ramon Terrats tenen contracte fins al 2024 i Valery Fernández fins al 2023.