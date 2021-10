El pas més important està fet. El Girona ha aconseguit aquesta nit un triomf importantíssim a Anduva (1-2) que el revifa, deixant enrere els problemes que l'han enfonsat al descens. Els de Míchel Sánchez ja golejen. Les dianes de Nahuel Bustos i Santi Bueno a la primera part han servit per sumar els tres punts fora de casa i acabar amb una ratxa de tres derrotes consecutives. Abans, fins i tot, li han anul·lat un gol a l'argentí per un fora de joc mil·limètric. Una diana de altempordanès Roger Brugué al tram final ha aigualit una mica la festa.

Després de la millora de la imatge de l'equip tot i la derrota contra l'Osca, Míchel ha mantingut l'onze amb la defensa de tres centrals. Li ha costat al Girona entrar al partit. Estava incòmode a Anduva i li costava mantenir l'ordre defensiu, encara que el Mirandés tampoc generava perill. A punt d'arribar als primers vint minuts, però, ha arribat el punt d'inflexió amb un gol anul·lat a Bustos per un fora de joc mil·limètric. I això que entremig Alex López ha perdonat obligant Juan Carlos a lluir-se. L'argentí ha avançat els gironins en rebre una assistència de Samu (min. 25). Ho tenia tot de cara. Igual que en la següent ocasió amb un cop de cap aturat per Lizoain. En qüestió de tres minuts, el porter del Mirandés ha quedat en evidència amb un gol fantasma de Santi Bueno (min. 28). A continuació Pérez Pallás des del VAR no ha considerat penal unes mans clares dins l'àrea.

El Girona somreia. El perill per fi es veia reflectit al marcador. El conjunt blanc-i-vermell dominava i gaudia d'arribades. Borja García ha tingut la sentència a les seves botes amb un xut massa creuat arran d'un bon contraatac dels de Míchel. Per la part del Mirandés, l'ha tingut Camello amb un cacau aturat per Juan Carlos. Tocaria patir al final, després de Brugué retallés distàncies amb l'1-2 defintiu. El Mirandés ha tingut l'empat en l'afegit amb un gol anul·lat per mans.

FITXA TÈCNICA

Mirandés: Lizoain, Carreira (Gelabert, min. 83), Odei, Arroyo, Letic, Alex López (Rey, min. 67), Meseguer, Riquelme (Brugué, min. 58), Simón (Hassan, min. 58), Vicente i Marques (Camello, min. 67).

Girona: Juan Carlos, Arnau, Juanpe, Santi Bueno, Bernardo, Jairo (Valery, min. 69), Baena (Sarmiento, min. 82), Aleix García, Borja García (Ureña, min. 82), Samu Sáiz (Kébé, min. 61) i Bustos (Stuani, min. 69).

Gols: 0-1, min. 25: Bustos; 0-2, min. 28: Santi Bueno; 1-2, min. 80: Brugué.

Àrbitre: Quintero González (comitè andalús). Ha amonestat Alex López, Arroyo, Vicente (Mirandés); Baena, Sarmiento (Girona).

Estadi: Anduva, 2.307 espectadors.