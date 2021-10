Va deixar moltes notícies positives la victòria d’anit a l’estadi d’Anduva. Els tres punts, per descomptat i al capdamunt de la llista. Era l’essencial i de no haver-los sumat, veient com de bé s’havien posat les coses amb el 0-2, el cop hauria estat dels que fan mal per a un equip que feia setmanes que no rutllava. Tot i que guanyar va venir acompanyat d’altres alegries. Victòria a fora, cosa que no havia passat fins ara. Dos gols després d’un grapat de jornades. Nahuel Bustos, superant els seus registres a la Lliga si es comparen amb els de l’última temporada. I més per afegir-ne a la col·lecció.

«Necessitàvem guanyar», reconeixia Míchel Sánchez a la sala de premsa. Després de tres derrotes consecutives, el resultat d’ahir és aire pel Girona, que tot i així no pot escapar encara de les posicions de descens perquè el Burgos va guanyar al camp de l’Oviedo. Es torna a guanyar per tant, cosa que no passava des de fa un mes, quan es va derrotar el Valladolid a Montilivi el 18 de setembre. I es fa per primer cop a fora. Just abans d’enfrontar-se al Mirandés, l’equip blanc-i-vermell era el pitjor visitant de tota la categoria. Només un punt en quatre sortides. Després dels 90 minuts, no va mantenir aquest estatus, tot i que els números a domicili no són encara per llençar coets. Ara mateix, 4 punts de 15 possibles. Més dels que han sumat l’Alcorcón (3), Las Palmas (3), Màlaga (3) i Amorebieta (2).

També milloren les xifres de cara a porteria. Ja no és l’equip menys golejador, condició que tenia també just abans d’enfrontar-se al Mirandés perquè el Saragossa, després d’empatar amb el Ponferradina, elevava el seu comptador fins els mateixos 7 gols que havia aconseguit el Girona. Ara bé, Bustos i Bueno van tenir l’encert de cara, pel que els de Míchel ja n’han fet 9. Pocs encara, però més que els aragonesos i els mateixos que el Màlaga i l’Alcorcón. A més, des de la primera jornada, que els gironins no feien dos gols en un mateix partit. Contra l’Amorebieta, en el debut, van marcar Stuani i Bustos. L’argentí, per cert, es converteix en el pitxitxi en solitari de la plantilla. Ha vist porta tres vegades en el que va de Lliga i ja supera, d’aquesta manera, els números que va aconseguir la passada temporada en la mateixa competició. Llavors només va fer dos gols. Amb el cop de testa de Bueno, que va superar Lizoain, ja són dos els centrals que han marcat aquest curs. L’uruguaià i també Bernardo.