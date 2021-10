Tímid i introvertit fora del camp, Nahuel Bustos és un home passional a la gespa. Un jugador d’aquell que viu els partits amb màxima intensitat i que s’emporta les alegries, o el mal humor, a casa. L’argentí va arribar la temporada passada amb l’etiqueta de ser un jugador cridat a marcar diferències i, malgrat un curs decebedor (2 gols a la Lliga i 2 més a la Copa), el Manchester City l’ha tornat a cedit al Girona aquesta temporada. Les coses han començat més bé per a l’ex de Talleres de Córdoba que, amb menys de dos mesos de competició, ja ha superat el registre golejador de la temporada. Amb la de dijous a Miranda de Ebro, l’argentí suma tres dianes i se situa com a màxim golejador de l’equip per davant d’Stuani (2). Sens dubte, una gran notícia per a un home per qui el Manchester City va fer una gran inversió i en el qual el Girona confia molt. «Fer gols és el mllor que li pot passar a un davanter» se sincerava després del partit.

Malgrat l’adéu de Sylla i els problemes físics que arrossega Stuani des de la temporada passada, el Girona va decidir tancar el mercat d’estiu sense incorporar cap més davanters. El charrúa continuava com a màxim referent i tant Bustos com Pablo Moreno repetien cessió via City. Una decisió arriscada, la de no suplir la baixa de Sylla però que, alhora, comportava una mostra de confiança, principalment, en Bustos però també en Moreno. Amb xx anys, l’argentí va tenir un any molt discret el curs passat on, tot i debutar amb una gran assistència de gol a Monchu contra l’Oviedo, mai es va trobar ni va poder ensenyar la seva millor versió. Dos gols a la Copa, al desembre, contra la Segoviana, de Tercera semblava que podien alliberar-lo de la pressió angoixant amb la qual semblava sortir cada partit. Tot i això, no va ser així va haver d’esperar fins a l’abril per estrenar-se a la Lliga. Ho va fer contra el Ponferradina i al cap de poc davant el Saragossa en la gran ratxa que va permetre l’equip entrar al play-off. A la fase d’ascens, Bustos podria haver entrat a la història del club si Pulido Santana no li hagués anul·lat un gol amb l’espatlla a Vallecas que hauria estat l’1-2 abans de la mitja part. El gol no va pujar al marcador i el Girona, tampoc va pujar.

L’estiu es presentava complicat per a Bustos, que va ser relacionat amb el Troyes. Finalment, però el City i el Girona van acordar una altra cessió a Montilivi amb l’esperança de veure l’avió que havia despuntat a Talleres. Un gol en l’estrena contra l’Amorebieta i un altre a Ponferrada semblaven un bon començament però amb la mala ratxa de resultats, l’argentí va anar perdent protagonisme en el joc i també de cara a porteria. Amb el canvi de sistema, Bustos sembla moure’s més a gust perquè pot combinar sovint amb els mitjapuntes. En aquest sentit, ja contra l’Osca a Montilivi va veure com li anul·laven un gol per fora de joc i a Miranda li va tornar a passar el mateix abans de fer el 0-1. Una versió esperançadora d’un Bustos que està decidit a fer un pas endavant aquesta temporada. «El sistema ens ajuda perquè tots puguem treure el millor de nosaltres mateixos», assegura. L’argentí està convençut que amb la victòria a Anduva, el Girona s’ha tret un pes de sobre perquè és complicat jugar amb la pressió de veure’s a baix. «Costa més, és clar. De vegades la confiança és una altra. Necessitàvem els tres punts», destaca.