Aprofitant la Festa Major i el relaxament gairebé total de les restriccions per la pandèmia, el Girona ha anunciat aquesta tarda que recuperarà divendres vinent, Sant Narcís, obrirà l'entrenament per a què els aficionats puguin veure de ben aprop els jugadors del primer equip. Malgrat que l'entrenament començarà a 2/4 d'11, les activitats de la Fan Zone començaran a les 10:00 al Parking Premium de Montilivi, i s’allargaran fins a les 14:00. Durant la jornada, el club ha organitzat un seguit d'activitats per als aficionats més petits, i també pels grans, a la Fan zone. Un cop s'acabi l'entrenament, els jugadors signaran autògrafs als seguidors. L'any passat aquest ja tradicional punt de trobada entre jugadors i aficionats no es va poder celebrar per culpa de la pandèmia.