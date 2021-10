Després de set temporades, Aday Benítez va deixar de pertànyer a la disciplina del Girona aquest estiu. El de Sentmenat tancava, a contracor, la seva etapa a Montilivi convertit en el capità i un jugador estimat per l’afició. Amb 199 partits oficials a l’esquena, Aday passava el relleu a Borja García com a jugador amb més partits en actiu de la plantilla. El madrileny va aterrar sobre la botzina el darrer dia de mercat després d’un any per oblidar a l’Osca amb ganes de retrobar-se a Girona, on hi havia estat molt a gust i ofert un notable rendiment en la primera etapa (2015-20). Míchel va beneir, i també insistir perquè Borja García tornés i al final el club va aconseguir el seu fitxatge. Sense ritme i baix de forma, Míchel el va fer debutar a Màlaga i, des de llavors, ha estat sempre titular en les sis jornades següents. Han estat un total de 7 partits que li han permès arribar als 199, una xifra que el deixa a les portes del bicentenari i que assolirà demà contra el Saragossa.

Després d’uns quants partits discrets, dijous a Miranda de Ebro, Borja García va mostrar-se molt més participatiu en atac. Fins i tot va estar a punt de veure porteria amb un parell de xuts llunyans i una bona ocasió. Si no hi ha res de nou Borja García es mantindrà a l’onze titular demà i es convertirà en bicentenari. Una xifra que el situa com el quinzè jugador amb més partits amb la samarreta blanc-i-vermella de la història, empatat amb Josep Viñas. Des que va aterrar el 2015 a Montilivi, Borja García ha estat sempre indiscutible per a tots els tècnics que ha tingut. Si bé és cert que en el seu primer any amb Pablo Machín li va costar més guanyar-se la titularitat, després amb el sorià, Eusebio,Unzué, Martí i Francisco sempre va ser un fix.

Míchel confia que el pas endavant que va fer Borja García, i tot l’equip, a Miranda de Ebro tingui continuïtat demà contra el Saragossa. Un duel, contra els aragonesos, que en cas de victòria, permetria sortir del descens als gironins. En aquest sentit, caldrà veure en quin estat es troba Jairo Izquierdo. El canari no va poder acabar el partit a Anduva i va haver de ser substituït per Valery Fernández. En aquest sentit, si Jairo no estigués en condicions, Míchel té l’opció de l’escalenc o bé d’un David Juncà que ja fa dies que treballa amb el grup. Tanmateix, l’opció de Juncà d’entrada sembla un pèl arriscada tenint en compte que surt d’una lesió muscular que l’ha deixat fora de combat durant gairebé dos mesos.