Aprofitant la Festa Major i el relaxament gairebé total de les restriccions per la pandèmia, el Girona ha anunciat aquesta tarda que recuperarà divendres vinent, Sant Narcís, obrirà l’entrenament per què els aficionats puguin veure de ben a prop els jugadors del primer equip. Malgrat que l’entrenament començarà a 2/4 d’11, les activitats de la Fan Zone començaran a les 10:00 al Parking Premium de l’estadi de Montilivi, i s’allargaran fins a les 14:00. Durant la jornada, el club ha organitzat un seguit d’activitats per als aficionats més petits, i també pels grans, a la Fan zone. Un cop s’acabi l’entrenament, els jugadors signaran autògrafs als seguidors. Els assistents a l’entrenament a portes obertes de divendres podran endur-se el pòster oficial de la plantilla del Girona 2021/22, podran participar en sortejos de marxandatge i rebran un val de descompte addicional a la botiga del Girona FC.

L’any passat aquest ja tradicional punt de trobada entre jugadors i aficionats no es va poder celebrar per culpa de la pandèmia. Les edicions anteriors han estat sempre un èxit de públic on, sobretot, els aficionats més joves han gaudit de l’oportunitat de compartir, i immortalitzar, uns instants amb els seus ídols.