El Girona ha fet públic el nou escut de l'entitat, escollit pels socis. Minuts abans de l'inici del partit entre el Girona i el Saragossa, s'ha desplegat una gran lona al centre del camp en la que hi havia imprès el nou escut del Girona FC i els socis i aficionats han pogut veure per primera vegada la insígnia que representarà el club a partir de la propera temporada.

L'escut escollit és l'opció A

La lona al mig del camp ha revelat que l'opció que van escollir els socis va ser l'A. El procés de selecció del nou escut ja estat mitjançant dos processos consultius entre els socis. Primer de tot, es va demanar una valoració dels elements actuals de l'escut, i seguidament, es va donar a escollir entre dues opcions possibles.

Des del 18 d'agost al 19 de setembre, els socis van tenir la possibilitat d'escollir quina de les dues opcions els agradava més. 3.332 socis blanc-i-vermells van participar en el procés. L'opció A va obtenir 2.664 vots, per 668 que va obtenir l'opció B. D'aquesta manera, la A ha estat la guanyadora amb un 80% dels vots.

Modernitzar la identitat

L'objectiu d'aquest canvi és reforçar-ne la identitat preservant l’essència blanc-i-vermella i ressaltar la paraula Girona. Per Delfí Geli, president del Girona era important "escoltar l’opinió dels Socis per decidir quin era el millor escut pel futur del Girona. Ha estat un procés llarg i treballat perquè som conscients de la importància d’aquest símbol per l’afició". Des del club, es remarca la importància d'evolucionar i modernitzar la identitat.