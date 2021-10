Després de la suada, merescuda i esperada victòria contra el Mirandés, Míchel explicava ahir que l’equip es troba en un bon moment anímic. Avui contra el Saragossa, els tres punts de dijous a Anduva haurien de servir d’embranzida perquè els blanc-i-vermells sumin el segon triomf seguit i, de retruc, puguin sortir del descens. Per fer-ho, l’entrenador gironí podria repetir l’esquema de tres centrals amb un Santi Bueno cabdal però amb les absències de Pol Lozano, Ramon Terrats i David Juncà.

COM ARRIBA L'EQUIP

«Les baixes segueixen sent les mateixes: Pol Lozano, David Juncà i Ramon Terrats. No hi ha cap més, no tenim més baixes. La victòria contra el Mirandés era necessària. Veníem d’un partit molt bo contra l’Osca on vam perdre un duel que no ens mereixíem. A Miranda ens trobàvem en una situació delicada, com ara, però arrel dels tres punts l’equip ha fet un pas endavant anímicament. Esperem que demà (avui pel lector) hi hagi la comunió entre l’equip i l’afició que ens permeti guanyar partits i mostrar-nos més segurs a casa».

EL RIVAL

«El Saragossa és l’equip amb més possessió i amb mes oportunitats de gol de la Lliga. Necessitarem ser molt agressius i treure-li la pilota com vam fer contra l’Osca. Ens pot generar molts problemes si ens treuen el domini i si les forces ens flaquegen. Necessitarem fins a setze jugadors perquè hi haurà fases del partit on haurem de remar molt i patirem molt físicament».

L'EQUIP QUE VOL MÍCHEL

«El més important és ser un equip que tingui verticalitat i aquella capacitat de jugar tant per fora com per dins en zona ofensiva. En els primers cinc partits de Lliga ja m’agradava el que veia, però hi havia moments on no generàvem perill ni ocasions. Hem d’anar per feina com es diu aquí. Per dominar un partit no cal donar una cinquantena de passades sinó fer que el jugador vegi que hi hagi ajudes dels seus companys amb pilota i sense. Em va agradar molt quan vam tenir la pilota i gens veure com l’equip tenia por a no guanyar durant la darrera mitja hora».

EL CANVI DE SISTEMA

«Potser sembla que ara tingui avantatge per dir que amb tres centrals som millors. El que vull és posar jugadors que em donin coses que abans no tenia. No obstant això, crec que abans del canvi de sistema vam ser superiors en moltes fases dels partits amb el Las Palmas, Sporting o Ponferradina. Ara mateix, guanyem moltes jugades de joc aeri i defensivament. Els dos migcampistes amb mentalitat defensiva els tenim lesionats, per això necessitem aquest sistema».

SANTI BUENO

«Veure en Santi sense jugar era una situació que li volia donar la volta. El veig entrenar i competir bé. Sabia el nivell que va donar la temporada passada. Li volia donar l’oportunitat i la situació s’ha donat ara. Això no vol dir que no tornarem a la línia de quatre defensors. Però ara mateix l’equip se sent molt fort amb aquest sistema i seguirem així».

SORTIR DEL DESCENS

«L’equip necessita sortir del descens. Ara mateix estem molt bé anímicament i poder guanyar seria l’hòstia. L’equip necessita ser fora d’allà, però per fer-ho s’ha de fer un molt bon partit i no mirar la classificació abans del partit. El que hem de fer és competir al cent per cent i mirar a quina posició estarem quan xiuli l’àrbitre el final».