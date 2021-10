Borja García no va poder celebrar el seu partit número 200 amb el Girona amb una victòria. El mitjapunta madrileny es va haver de conformar un empat «agredolç» que manté l’equip en zona de descens després d’haver sumat 4 punts de 9 en aquesta setmana de tres partits. Al final del matx, Borja García reconeixia que encara és lluny del seu millor moment de forma. «L’equip no guanya, no estic encara al nivell físic que cal perquè feia molt que no jugava. L’equip necessita la millor versió de tothom i també la meva», deia l’exfutbolista de l’Osca.

El de Villaverde, això sí, donava per «bones» les sensacions que ha ofert l’equip en els darrers partits. «No hem pogut guanyar però l’actitud de l’equip malgrat anar perdent i la mentalitat és una altra. No estem contents amb els punts en aquests tres partits però sí amb la feina i les sensacions, que fins ara no les havíem tingut. L’equip surt reforçat d’aquest tram de partits», deia. Això sí, Borja García reconeixia que per començar a escalar més posicions a la taula de classificació, el Girona necessita «sumar de tres en tres».