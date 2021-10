«Els petits detalls» segueixen fent mal al Girona. Míchel Sánchez ho té clar. El tècnic va considerar «just» l’empat d’ahir contra el Saragossa (1-1), però alhora creu que a la primera part «hem sigut mereixedors de posar-nos per davant» i que «era una oportunitat única per sortir del descens». «L’acció del gol de Vada no m’agrada gens, encara que la reacció ha sigut bona i hem aconseguit fer mal amb un golàs de Stuani. Tinc la sensació que fem moltes coses bé pel premi que tenim. Hem de tenir onze jugadors amb mentalitat defensiva i no deixar la responsabilitat a tres o quatre, igual que els onze en tenen d’ofensiva», va dir.

El Girona va veure com li anul·laven dos gols més: «Ha sigut un error de Nahuel. Tenia la visió perfecta del central i podia esperar la passada de Samu amb tranquil·litat. He vist la imatge de l’altra jugada i per mi sí que és mà en el gol anul·lat a Aleix. Ens ha de servir per tenir paciència i no tenir ansietat si no marquem. Tenim un especialista que és Stuani. Han d’aprofitar-ho i fixar-se com entrena fent finalitzacions, sense pressa i col·locant-se. Disfruta per escollir el moment de la rematada. Necessitem el millor Stuani, i Pablo i Nahuel han d’agafar el seu exemple».

El tècnic va valorar positivament la reacció de l’equip després d’encaixar el gol del Saragossa. . «La situació que tenim no és la idònia. Per això era important fer un pas endavant i empènyer per buscar l’empat després que ens fessin el gol. Era una oportunitat única per sortir del descens i no ho hem aconseguit. És un punt més, que hem de valorar, però per sortir d’allà hem de patir i ho hem de fer tots junts. El suport de l’afició és necessari. Ens està donant més del que nosaltres els donem, tot i que ho intentem», va comentar. Tot i que el gol de Stuani va arribar a partir dels canvis, Míchel va deixar anar que «hem arriscat en excés»: «Prefereixo ser més equilibrat. Penso que podríem haver posat l’1-0 a la primera part. Hem de ser contundents. No tenim els gols que volem, però em preocupava més abans quan no teníem ocasions. El canvi de sistema ens ha donat que la gent de dins es deixi anar més. Els jugadors entenen que han de fer un pas endavant. Ara falta ajustar la temporització defensiva. Hem de tancar bé els espais i ser agressius perquè no ens filtrin pilotes de manera fàcil».

El Girona empata contra el saragossa. Un gol de Cristhian Stuani salva un punt per als de Montilivi, però l’equip segueix en descens. 1 Arnau disputant una pilota amb Nano Mesa, Adrián i el gironí dels visitants Pep Chavarría. F

2 Míchel saludant-se amb Juan Ignacio Martínez, l’entrenador del Saragossa. F

3 Baena s’escapa de Jair Jr en una acció del partit. F

JIM «Marxo enfadat per l’empat, però era difícil»

Després de l’empat davant el Girona, l’entrenador del Saragossa, Juan Ignacio Martínez, va explicar que «me’n vaig molt enfadat» de Montilivi «perquè ho hem fet fenomenal». «El Girona és un rival difícil, que juga molt bé al futbol i proposa, no s’esperava trobar en aquesta situació», va comentar. «Ens ha faltat una mica, hem tingut poc temps de recuperació (van jugar dijous) i hem preparat el partit per pressionar a dalt», va afegir. Per al tècnic, «de la manera que s’ha produït l’empat, avançant-nos i veient com anava el final, fa llàstima». «Si bé és veritat que el Girona també ha tingut els seus minuts. Intento que la competitvitat de la plantilla sigui alta», va dir.