El nou escut del Girona ja és una realitat. El club va presentar ahir a Montilivi, abans del partit contra el Saragossa, el que serà el seu nou emblema a partir de la temporada que ve (2022/23). L’opció escollida, la A, va agradar força més a l’afició blanc-i-vermella, que va votar, poc més d’un terç del total de persones que hi tenia dret. Quan es va fer la presentació, amb l’emblema en una gran lona sobre la gespa, hi va haver dispersitat d’opinions, amb aplaudiments però també alguns xiulets de seguidors que desaproven tot el procés en entendre que no calia fer cap retoc a l’escut actual. La proposta guanyadora ho va ser amb 2.664 vots (un 80 % del total), respecte als 668 de l’opció B.

Només 3.332 vots es van registrar, una participació molt minsa tot i els esforços del club per engrescar els socis en aquest procés. Segons l’última dada oficial del club, el Girona tenia 9.501 socis la temporada 2019/20. En l’actualitat la xifra ha augmentat una mica i el nombre de socis ja arriba als 9.800, la qual cosa significa que més de la meitat dels socis han optat per abstenir-se de la votació que es va dur a terme del 18 d’agost al 19 de setembre. Poc més d’un terç dels socis, per tant, ha votat per triar el nou escut.

Més d’un mes més tard des que va tancar-se la votació, el resultat va revelar-se ahir a Montilivi -pocs dies després que un grup de cinc socis enviés un requeriment notarial al Girona per demanar «transparència» en el procés i un recompte avalat per un notari. L’opció A, que és més fidel a l’escut actual, va ser l’escollida amb 2.664 vots que representen el 80%. En el nou emblema desapareix la corona. A més a més, creix la bordura i s’aprofita l’espai per destacar la paraula Girona a dalt amb Futbol Club a baix. També se simplifica el disseny fent créixer la senyera, recuperant les aigües amb la forma afrancesada original i reduint les franges diagonals per fer-les més grosses i perceptibles a la vista. És l’evolució més conservadora i que més es basa en l’escut de la ciutat.

El nou escut es farà servir de manera oficial a partir de la temporada que ve. «Era important escoltar l’opinió dels socis per decidir quin era el millor escut pel futur del Girona. Calia fer una evolució i donar un pas endavant per modernitzar-nos», va dir el president Delfí Geli. La motivació del canvi d’escut és la transformació digital. En aquest sentit, l’escriptor Josep Maria Fonalleras va considerar que «la simplificació de les formes és necessària en una època de comunicacions constants que rebutja un excés d’informació, que és el que transmetia la imatge d’abans».

«És important destacar, però, que aquesta estilització manté els trets distintius del club al llarg de la història i, sobretot, transmet un primer impacte visual que provoca la identificació immediat i intuïtiva entre el nou emblema de la imatge tradicional», va afegir Fonalleras.

L’opció B trencava radicalment amb l’actual perquè desapareixien les franges en diagonal i es fusionaven amb les aigües.