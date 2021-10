El Girona no va passar de l’empat dilluns a Montilivi contra el Saragossa (1-1). El punt va evitar que els aragonesos s’escapin i manté la resta d’equips a una distància prou pròxima per no deprimir-se. Tot i això, la realitat és que la victòria hauria anat de perles a un Girona que, si hagués guanyat, hauria sortit del descens. La línia entre guanyar o perdre sovint és molt fina i el Girona ha vist aquesta setmana de tres partits (Osca, Mirandés i Saragossa) com els famosos petits detalls li queien gairebé sempre del costat contrari. I és que el conjunt de Míchel ha vist com en aquests tres partits ha fet cinc gols que no han pujat al marcador. Bustos i Arnau Martínez contra l’Osca, l’argentí altre cop a Miranda i, contra el Saragossa altre cop ell i Aleix Garcia van veure frustrades les celebracions. Llevat el de Bustos a Anduva, la posició del qual no queda clar si és fora de joc o no, i les mans d’Aleix dilluns contra el Saragossa, la resta han estat ben anul·lats pel VAR, per posició antireglamentària.

La ratxa de gols anul·lats va començar fa dos dissabtes en la visita de l’Osca a l’estadi. En, segurament, la millor versió de la temporada a l’estadi, els gironins van enviar la pilota al fons de la xarxa de la porteria d’Andrés Fernández dues vegades a la primera part. Tanmateix, tant el cop de cap d’Arnau Martínez (m.23) com la definició de Bustos, després d’una assistència de Samu Sáiz (m.40) no van pujar al marcador perquè el VAR va confirmar el fora de joc assenyalat per l’assistent.

El partit va acabar amb derrota 1-3 i va fer que la visita a Miranda de Ebro de dijous agafés una transcendència especial. Allà, el Girona va oferir bons minuts i va marcar dos gols a la primera part obra de Bustos i Bueno. Abans però, el davanter cedit per City havia desviat amb el cap amb encert una pilota a l’àrea al fons de la porteria. L’assistent va aixecar la bandera però les imatges de televisió no van deixar gaire clar si Bustos estava en línia o més avançat que el defensa. Amb Pérez Pallás al VAR el gol no va pujar al marcador. En aquell mateix partit, ni l’àrbitre ni el videoarbitratge van voler veure un penal per mans, més que clares del central local Odei Onaindia.

Malgrat el discutible fora de joc de Bustos i el penal no assenyalat d’Odei, el Girona va endur-se els tres punts de Miranda. En part, també, gràcies al VAR que va indicar que Roger Brugué estava en posició antireglamentària i havia fet mans abans de fer la rematada que hauria suposat el 2-2.

Bustos va tornar a ser protagonista dilluns contra el Saragossa després que li anul·lessin un gol per fora de joc a la primera part. En aquest sentit, Míchel reconeixia al final del partit que l’errada havia estat de Bustos . «Tenia la visió perfecta del central i podia esperar la passada de Samu amb tranquil·litat. Ens ha de servir per tenir paciència i no tenir angoixa si no marquem. Tenim un especialista que és Stuani i s’hi han de fixar com a exemple». L’altre gol anul·lat dilluns va ser el cacau d’Aleix Garcia, per unes mans en el control que en casos es xiulen i en d’altres no.