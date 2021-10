El Girona va presentar ahir oficialment abans del partit contra el Saragossa el que serà el seu nou escut a partir de la temporada vinent. Una nova imatge nascuda per decisió exclusiva del club que després, a partir d’un procés consultiu, va deixar-se aconsellar pels elements que més valoraven els abonats per decidir com seria. A l’hora de la veritat però, malgrat comptar amb cap a 9.800 socis, només 3.332 van participar a l’elecció final entre les dues propostes presentades pel club. Al final s’ha imposat la versió menys trencadora amb 2.664 vots, pels 668 de l’altra. Dilluns al vespre, pocs minuts abans que els jugadors sortissin a la gespa començar el partit contra el Saragossa, el club va revelar la incògnita que, estranyament, es mantenia en secret des que el 19 de setembre es va tancar la votació. Amb els llums apagats i un redoblament de tambors per posar-hi un xic d’emoció, una colla de xicots del club van desplegar una lona al cercle central del camp amb la nova imatge del club a partir del mes de juny vinent. Al contrari del que s’havia notat durant el procés, en què s’havien sentit forces xiulets a la graderia quan s’anunciava la votació en anteriors partits, dilluns la reacció del públic va ser gairebé unànime: aplaudiments.

La nova imatge del Girona presentada dilluns manté elements essencials com les aigües que simbolitzen els rius de la ciutat o bé la senyera, a més a més, d’incorporar per primer cop el nom complet del club a la ciutat. Al mateix temps, també és veritat que, el nou escut s’acosta i molt al model que va ha instaurat el City Football Group als seus clubs. Tot va començar el desembre del 2015 quan va canviar l’escut del club mare, el Manchester City. Una nova versió, acceptada per l’afició, que recuperava la forma circular que havia tingut històricament i que s’havia canviat el 1997. A partir d’aquí, el conglomerat empresarial va anar ampliant la seva xarxa de clubs amb el New York City, el Girona, el Yokohama Marinos japonès, el Melbourne australià, el Lommel belga, el Torque uruguaià o el Troyes francès. En aquest sentit, encara que s’intenti justificar o vendre la moto que hi ha hagut un procés consultiu entre l’afició, la decisió de canviar l’escut, respon bàsicament a la voluntat d’acostar la imatge del Girona a la del City i de la resta d’equips del grup. Un logotip rodó, amb el nom destacat a dalt per dins, sense corona ni cap complement per fora i un element important del club com a imatge central.

La mateixa línia del nou escut del Girona segueixen el New York City, el Melbourne o el Torque. En el cas del club nord-americà, el City Group va ser qui el va fundar (2013) i després d’un any amb una imatge provisional va fer una enquesta entre els aficionats per triar l’escut (2014). El resultat va ser una versió molt semblant a la del City i la nova del Girona. Més radical va ser el canvi a Melbourne, on a banda de canviar l’escut, també es va variar el nom i l’uniforme, per introduir la paraula City i el blau cel. En el cas del Club Atlético Torque uruguaià, els propietaris van decidir el gener del 2020 tirar pel dret, rebatejar-lo com a Montevideo City Torque i, també, acostar l’escut al model citizen.

El City Football Group ha aconseguit de moment encaminar cinc dels seus clubs cap al mateix model d’escut modern. De moment, sembla que encara resisteixen els la resta de clubs que formen part de l’entramat: Yokohama Marinos japonès, el Mumbai City, el Lommel belga, el Sichuan Jiuniu xinès i el Troyes francès. Caldrà veure si d’aquí un temps, els propietaris no proposen també un canvi d’imatge com ha passat enguany a Girona. Tampoc ha canviat d’escut el Bolívar, club que no forma part directament del City Group però sí que n’és un partner destacat.

La relació del Girona amb el City va néixer quan l’estiu del 2015 quan a través de Pere Guardiola, TVSE Football va comprar el club a Josep Delgado. A l’ombra, el club anglès va començar a col·laborar amb la cessió de jugadors (Maffeo, Angeliño, Lejeune, Sobrino, Marí...) i la cessió de les instal·lacions de la ciutat esportiva del Manchester City per fer la pretemporada.No va ser fins que l’equip va assolir l’ascens a Primera (2017) quan el City Group va fer el pas de quedar-se mig club i convertir-se en copropietari juntament amb Pere Guardiola. A partir de llavors, l’aixeta de les cessions va continuar ben oberta (Aleix Garcia, Marlos Moreno, Douglas Luiz, Kayode, Roberts...) i fins i tot el primer equip de Josep Guardiola va venir a Montilivi a disputar el Trofeu Costa Brava el mateix estiu del 2017. Tot i el descens a Segona del 2019, el City Football Group ha reforçat el vincle amb el Girona convertint-se en el màxim accionista amb a la vora d’un 47% del paquet, per davant de l’empresari bolivià Marcelo Claure (35%) i de Pere Guardiola (16%). En aquestes tres temporades a la categoria de plata, el grup ha continuat cedint jugadors a Montilivi com Nahuel Bustos, Pablo Moreno i Darío Sarmiento enguany o Yan Couto i Arijanet Muric la campanya passada.

La nova imatge coorporativa del Girona comportarà, doncs, a partir de la temporada que ve (22-23) un canvi de cara tant a l’estadi com a la resta d’infrastructures amb les quals treballa el Girona (La Vinya, Les Hortes, Riudarenes). A més a més, les noves equipacions, tota la roba tant d’entrenament com de passeig, així com tots els objectes de marxandatge, ja lluiran el nou escut. Aires de canvi, doncs, a Montilivi per a un club que farà bé de centrar els seus esforços a la gespa per mirar de sortir de la delicada situació a la classificació en què es troba en aquest començament de temporada.