La Federació Espanyola va anunciar ahir que l’àrbitre basc Gorostegui Fernández-Ortega ha estat el desginat per dirigir el partit de demà passat del Girona al camp del Fuenlabrada. El col·legiat basc ja va xiular els gironins aquesta temporada en la derrota al camp del Lugo (1-0), on no va tenir incidència.

El balanç global de Gorostegui Fernández-Ortega amb el conjunt gironí és de dues victòries 3-1 contra l’Elx (16-17) i 1-3 a Extremadura (19-20), dos empats, 0-0 a Gijón (19-20) i 1-1 contra el Lugo a Montilivi (20-21) i la derrota a l’Anxo Carro d’aquest exercici. Aquesta temporada el col·legiat basc ha dirigit sis partits amb els resultats de tres victòries locals, dos empats i una victòria visitant. En aquests partits, ha ensenyat dues targetes vermelles. Va ser a Escassi (Màlaga) i Fran Gámez (Saragossa).