Una mica més de mig miler d'aficionats s'han acostat avui a Montilivi per veure l'entrenament a porta oberta del Girona i participar en les diverses activitats programades pel club. Els més matiners han pogut observar en directe des de la Tribuna com treballava l'equip a les ordres de Míchel, veient els exercicis de la sessió preparatòria. Un cop ha acabat l'entrenament, jugadors i tècnics han repartit obsequis de merxandatge entre els assistents. Després s'han dirigit a la zona de l'aparcament on hi havia diversos stands habilitats per fer proves de tocs, xuts, punteria, entre altres. Allà els jugadors s'han repartit per torns per signar autògrafs als seguidors que han volgut estar a prop dels seus ídols per Sant Narcís.