La plantilla

Terrats està en perfectes condicions. Baena està sancionat. Juncà arriba més just perquè s'ha perdut uns quants partits i ha d'agafar ritme, hi serà. Pol Lozano continua de baixa.

La baixa de Baena

Ramon és una opció. És un jugador que creix i fa passos endavant. Una bona opció, igual que Kebé. També tenim la possibilitat de jugar amb un 5-2-3 i no un 5-3-2 amb Sarmiento, Valery o Ureña. Ja veurem què necessitem per aquest partit.

Els ànims

Queden dos partits pel primer terç de competició i em marco el repte de sortir del descens. Tot i l'empat contra el Saragossa, la trajectòria no és del tot la que volem i desitgem acabar aquest terç millorant sensacions i sobretot resultat per estar fora del descens. Després, que al segon terç es vegi un Girona molt més competitiu i més conjuntat per poder arribar al darrer terç amb opcions de tot. L'objectiu ha de ser continuar creixent. Necessitem sumar a Fuenlabrada.

El Fuenlabrada

Fa un any mig que treballen amb Oltra. Juguen molt directe, segones jugades, tenen jugadors que van als espais i són contundents als duels. No permeten fluïdesa en el joc. Són l'equip que menys percentatge de joc real tenen. Haurem de generar més línies de passades i que es jugui més a la nostra idea que a la seva. Tenir la pilota i créixer. És el parit que espero. Si en fem un que no es jugui gaire, de pilota aturada i sense ritme, no estarem còmodes.

Fora de casa

Anem partit a partit. Es igual a casa o a fora. Hem de ser igual de competitius on sigui. Tenir full de ruta molt clar. Veníem de no donar bones sensacions fora de casa. Vam canviar-ho a miranda i la idea ha de ser continuar pel mateix camí. A Miranda vam poder gaudir de transicions amb Samu, Baena o Nahuel. A Fuenlabrada serà molt diferent perquè no tindrem espais. No ens els regalaran. La mentalitat serà obligarà que ens els donin a través de la pilota. El Fuenlabrada no té res a veure amb el Mirandés.

Entrenament per Sant Narcís

És un dia gran. Per mi és un dia especial perquè vull conèixer tota la cultura i tradició d’aquí. Des que he arribat m'he sentit molt ben tractat i estimat. M'han ensenyat a saber adaptar-me i empatitzar amb el lloc o cultura del lloc on em donen feina. Estic molt agraït i vull ser aquí molt de lloc per parlar en català però po molt de temps. Ahir vaig estar a les fires i avui també hi aniré. M'agrada estar amb la meva ciutat. Necessito la meva família i tant de bo la pugui tenir.

L'afició

Hi estic en deute. M'ha donat més la gent que no pas jo a ells, almenys amb punts. Xarxes socials no en miro gaires. Sóc de Vallecas i se'm respecta moltíssim. Vull tornar aquesta estima amb bons resultats, que és el que necessitem i el que mereixem. Treballaré per això. Noto que hi ha molta gent que valora el meu treball i sé que és difícil, perquè només em veuen el dia del partit, fins i tot encara que no hem aconseguit tot el que volem. No m'havia passat mai