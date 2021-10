Si algú en tenia cap dubte encara, Míchel va tornar a demostrar ahir la implicació que té, no només amb el projecte i el club sinó amb la ciutat i la terra. A banda d’explicar que recupera Terrats i que Juncà serà a Fuenlabrada, el madrileny va revelar que es vol amarar de la cultura del lloc on treballa perquè és una persona agraïda i així el van educar. El català l’entén i de tant en tant deixa anar alguna paraula, però per llançar-se a la piscina, encara demana més temps. De moment, que ningú s’estranyi de veure’l aquests dies fent un vol per les Fires gaudint de «la meva ciutat i de la meva gent, amb qui estic en deute».

«Ramon Terrats està en perfectes condicions. Baena està sancionat. Juncà arriba més just perquè s’ha perdut uns quants partits i ha d’agafar ritme, hi serà. Pol Lozano continua de baixa».

«Ramon és una opció. És un jugador que creix i fa passos endavant. Una bona opció, igual que Kebé. També tenim la possibilitat de jugar amb un 5-2-3 i no un 5-3-2 amb Sarmiento, Valery o Ureña. Ja veurem què necessitem per aquest partit».

«Queden dos partits pel primer terç de competició i em marco el repte de sortir del descens. Tot i l’empat contra el Saragossa, la trajectòria no és del tot la que volem i desitgem acabar aquest terç millorant sensacions i sobretot resultat per estar fora del descens. Després, que al segon terç es vegi un Girona molt més competitiu i més conjuntat per poder arribar al darrer terç amb opcions de tot. L’objectiu ha de ser continuar creixent. Necessitem sumar a Fuenlabrada».

«Fa un any i mig que treballen amb Oltra. Juguen molt directe, segones jugades, tenen jugadors que van als espais i són contundents als duels. No permeten fluïdesa en el joc. Són l’equip que menys percentatge de joc real tenen. Haurem de generar més línies de passades i que es jugui més a la nostra idea que a la seva. Tenir la pilota i créixer. És el parit que espero. Si en fem un que no es jugui gaire, de pilota aturada i sense ritme, no estarem còmodes».

«Anem partit a partit. És igual a casa o a fora. Hem de ser igual de competitius on sigui. Tenir full de ruta molt clar. Veníem de no oferir bones sensacions fora de casa. Vam canviar-ho a Miranda i la idea ha de ser continuar pel mateix camí. A Miranda vam poder gaudir de transicions amb Samu, Baena o Nahuel. A Fuenlabrada serà molt diferent perquè no tindrem espais. No ens els regalaran. La mentalitat serà obligar que ens els donin a través de la pilota. El Fuenlabrada no té res a veure amb el Mirandés»

«Quan ens hem avançat hem guanyat. Contra el Saragossa va ser el primer partit que ens van marcar primer i vam ser capaços de puntuar. És un senyal. La categoria en general va per aquí. El Fuenlabrada no ens regalarà res. És important anar per davant al marcador perquè marca molt la tendència de qui marca primer guanya».

«És un dia gran. Per mi és un dia especial perquè vull conèixer tota la cultura i tradició d’aquí. Des que he arribat m’he sentit molt ben tractat i estimat. M’han ensenyat a saber adaptar-me i empatizar amb el lloc o cultura del lloc on em donen feina. Estic molt agraït i vull ser aquí molt de temps, per parlar en català però a poc a poc... Ahir vaig estar a les fires i avui també hi aniré. M’agrada estar amb la meva ciutat. Tot i això, també necessito la meva família i tant de bo la pugui tenir».

«Hi estic en deute. M’ha donat més la gent que no pas jo a ells, almenys amb punts. Tinc xarxes socials però no les miro gaire. Sóc de Vallecas i aquí noto que se’m respecta moltíssim. Vull tornar aquesta estima amb bons resultats, que és el que necessitem i el que mereixem. Treballaré per això. Noto que hi ha molta gent que valora el meu treball i sé que és difícil, perquè només em veuen el dia del partit, fins i tot encara que no hem aconseguit tot el que volem. No m’havia passat mai en la meva ».