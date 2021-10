Mamadou Sylla (Kédougou, Senegal, 1994) va aterrar ahir a l'aeroport del Prat, amb el record fresc del primer cop que el va trepitjar, procedent de Dakar, amb nou o deu anys. «Ha estat molt diferent el viatge», somriu. «Allà tot és terra. Tot era nou, diferent. Era com si estigués en un cinema», admet, en la vigília del duel entre el Barça i el seu Alabès. «Jugar al Camp Nou seria fer realitat un somni», diu Sylla, pitxitxi del Girona del curs passat, retornant als dies en què mirava el Camp Nou des de Kédougou.

Què recorda d'aquells anys?

Quan sortíem de col·legi i no paràvem de jugar fins a la nit. Fins que no ens hi vèiem: no hi havia fanals al carrer. I ens escrivíem el nom i el número dels nostres ídols amb un boli a l'esquena de samarretes velles. Jo tenia la d'El Hadji Diouf. Allà jugava al mig i m'encantava Lampard. Vaig començar a jugar a dalt quan el meu pare em va apuntar al Granollers. 'Quan et preguntin de què jugues digues de davanter', em va dir. 'Són els que guanyen més calers. Mira l'Eto'o'.

Com encaren el partit al Camp Nou?

Amb les dues victòries hem agafat confiança, tranquil·litat. Hem respirat i hem sortit del descens. I són victòries dobles, perquè eren rivals directes. Però això no s'atura. Si no continuem guanyant tornarem a anar cap avall. Sabem que serà molt complicat, però anem al Camp Nou a guanyar.

La reacció de l'equip ha coincidit amb dos partits sense trepitjar el camp.

He viscut situacions més difícils. I ho he passat pitjor. El futbol té aquestes coses. Són decisions tècniques que s'han de respectar. I l'únic que he de fer és continuar treballant. És l'únic camí. El club està content amb mi, no hi ha cap problema. Ara toca continuar treballant dur, esperar l'oportunitat i aprofitar-la quan arribi. Un partit ho pot canviar tot, com la temporada passada. Insisteixo, això no és més dur que el que he passat. Jo soc un agraït a la vida. Perquè aquell nen de Kédougou que no tenia res ara juga en una de les millors lligues del món. Però no soc conformista. Soc ambiciós. Vull anar a més, però sent sempre conscient del que m'ha donat la vida, sabent d'on vinc. No oblido d'on vinc. Quan tenia vuit anys jugava amb nens que eren igual de bons o més i que pel que sigui no han tingut la meva oportunitat, i un ha de ser conscient de la sort que ha tingut i ser un agraït a la vida.

Com valora el temps viscut a Montilivi?

He estat molt feliç a Girona, després d'uns anys difícils a fora. Tot és més fàcil quan tens la teva gent al costat, en un lloc on et sents més identificat. Va ser un gran any, excepte per la patacada del playoff d’ascens És una de les coses més dures i cruels que he viscut. Érem allà, acariciant la glòria. Dimarts, que vam jugar contra l'Elx, ens vam retrobar amb en Gumbau i ens vam cagar en tot, una vegada més. 'Quina putada aquell partit de tornada'. Només vam parlar d'això. Després d'un any difícil i irregular, estàvem a un pas de fer realitat una cosa molt grossa, de passar a la història, i em continuo preguntant què va fallar i què no vam fer bé. La gent estava molt nerviosa. I, al futbol, estar nerviós o tenir por passa factura.

Com van encaixar el cop?

Vaig quedar-me assegut al meu lloc molts minuts, amb la mirada perduda. La gent ens esperava a fora, animant-nos com podia, i vaig donar tot el que tenia. El dia després ens vam trobar a La Vinya per acomiadar-nos. Recordo un silenci brutal. Feia mal. Són moments difícils d'acceptar. Durant les vacances no m'ho podia treure del cap, i a la tornada només es parlava d'allò. Hi havia gent, com el míster i els nous, que intentava que ho deixéssim enrere, que penséssim en la següent, però era impossible. Només ens sortia parlar d'allò.

Aquell dia del comiat, a La Vinya, ja havia decidit anar-se’n?

Després del partit contra el Rayo vaig dir-li al meu agent que marxava i que no intentés localitzar-me perquè no estaria disponible. Necessitava aire. Quan vaig tornar em va explicar quines ofertes hi havia, i a partir d'allà vam començar a decidir. Però no volia anar directament al club a parlar d'això perquè sabia que el cop feia mal. Vam esperar unes setmanes, perquè pensava que no era el moment, i un cop iniciada la pretemporada vam dir al club que volia anar-me’n.

El contracte acabava el 2022 i tenia una de les fitxes més baixes, gairebé el mínim de Segona. Us va decebre la falta d'interès i d'esforços per renovar-vos?

Pel desembre-gener ja vam plantejar la renovació i el club va dir que era impossible perquè tenia molts problemes. En aquella època podria haver sortit perquè hi havia molt interès de l'Espanyol i el Mallorca, i fins i tot li vaig dir a l’entrenador Francisco si podia fer res perquè pogués marxar. 'M'agradaria ajudar-te, però no puc. Seria com fer-me mal a mi mateix'. A l'estiu, més que el tema de la renovació, que té moltes cares, perquè també s'ha de comprendre el club i la situació que viu, el que em va portar a marxar va ser l'ambició de tornar a jugar a Primera. I de créixer. És una cosa que no es pot rebutjar. L'oferta de renovació va arribar molt tard i, per no mentir, eren xifres molt baixes. No pots tenir unes xifres baixes a Segona havent-hi equips de Primera que et paguen cinc o sis cops més. A nivell esportiu i a nivell econòmic, per mi i, sobretot, per la família, era una cosa que no es podia rebutjar. Al meu lloc, crec que tothom hagués fet com jo. I al final vam trobar un acord beneficiós per tots.

Segueix el Girona?

Les peces s'han d'anar encaixant perquè hi ha molta gent nova. Però veig un molt bon equip, sobretot al mig del camp, amb jugadors amb molt bon tracte de pilota i última passada. Dimarts, en parlàvem amb en Gumbau. La classificació actual no és real: la lliga de Segona Divisió A és molt llarga i hi ha equip per tornar a fer playoff. Jo sempre que puc miro el Girona. És que me’n considero un aficionat més. Jo a Girona hi he viscut coses molt boniques. Són coses que sempre estaran en la meva memòria i en la memòria de l'aficionat, que queden allà i que no s'obliden. Són coses que no es poden oblidar.