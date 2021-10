Després d’un any on la pandèmia va fer impossible la celebració d’actes per commemorar el 50è aniversari de Montilivi (14 d’agost de 1970), ahir el Centre Cívic de Sant Narcís va obrir les portes per la preestrena del documental del periodista Josep Guardiola, «Els 7 magnífics. De Vista Alegre a Montilivi». Una realització que ret homenatge a la figura dels set valents que van invertir de la seva butxaca per construir l’estadi; i de retruc homenatjar el mig segle que va complir la instal·lació l’any passat i que no es va poder fer per les restriccions de la pandèmia.

Abans de la visualització del documental per part del centenar d’assistents, el presentador Francesc Sánchez i Carcassés va cedir el micròfon a dos exjugadors blanc-i-vermells, Pere Pla i Eloi Amagat. Tots dos, que van compartir samarreta i escut, però d’èpoques molt diferents, es van posar d’acord en exposar que «qualsevol reconeixement a Montilivi sempre va bé». La construcció de l’estadi es va promoure per deixar enrere les instal·lacions de Vista Alegre, ja que el propietari en reclamava els terrenys. Per això, set homes -d’aquí el sobrenom dels «7 magnífics» i fent el joc de paraules amb la pel·lícula de John Sturges-, sota el comandament de l’aleshores president, Narcís Codina, van engegar el 25 de novembre de 1967 el projecte.

Com bé es detalla al documental de Josep Guardiola, Codina juntament amb Benjamí Colomer, Joan Vidal, Josep Garrido, Joaquim Ribas, Josep Ribera i Jaume Grabuleda, van haver de posar de la seva pròpia butxaca més de 6 milions de pessetes (39.000 euros) per comprar la finca de poc menys de 50.000 metres quadrats i regalar al club del seu cor una nova casa. Qui cregui que el trasllat al nou estadi va ser bufar i fer ampolles va ben errat. Un reguitzell de noms propis del club gironí i de la ciutat, són els protagonistes del documental. Josep Ribera, Joan Vidal i Benjamí Colomer -els tres únics supervivents dels set-, l’exalcalde gironí Joaquim Nadal i algun expresident i exjugador com Ramon Vilaró o Pere Moy relaten l’abans, l’ara, el després i el com de Montilivi. Des dels inicis del club a Vista Alegre a la dècada dels 30 fins a les llàgrimes d’Eusebio Sacristán quan l’equip descendeix a Segona Divisió després de dos anys a la cúspide del futbol espanyol. Vilaró i Nadal, en un exercici de memòria, exposen que Vista Alegre era un «camp petit on s’hi podia anar a peu», i destaquen el «Palco dels Sastres».

Un altre històric exjugador que va vestir la samarreta gironina, Benet Masferrer veia obligat el trasllat a Montilivi perquè «ens van desnonar. El lloguer s’havia acabat l’any 1967, però ens van donar dos anys més de marge». Si es fan números, en el 1969 s’havia d’haver pogut disputar el primer partit allà amb dos equips de renom mundial com l’Atlètic de Madrid i el Palmeiras brasiler. Cap dels dos va poder trepitjar la gespa de Montilivi, perquè l’estrena es va endarrerir fins a l’any posterior amb la visita del primer equip del FC Barcelona. Igual que ha passat enguany amb el reportatge-documental de Josep Guardiola -que demà es podrà veure a TV Girona a les 10 del vespre- commemorant els «set magnífics» i impulsors de Montilivi i la cinquantena d’edat de la construcció.