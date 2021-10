Després de l'esbojarrada victòria que ha aconseguit avui el Girona al Fernando Torres (1-2), Míchel Sánchez ha explicat que "ens dona vida" tenint en compte que l'equip surt del descens. "Crec que hem merescut els tres punts de llarg, però s'ha complicat amb les dues expulsions i el penal. Hem competit molt bé, amb ocasions, en un camp difícil i davant d'un equip que hi va. Hem estat concentrats els 90 minuts. És una victòria d'equip, necessària", ha dit.

EL FINAL DEL PARTIT

"Hi ha hagut moltes intervencions de l'àrbitre. Expulsions, el penal... Fins aleshores, havia sigut un partit net amb dos equips que volien guanyar. Hem tingut ocasions més clares nosaltres. La sensació que tinc és que cap dels dos equips mereixíem tan rebombori. No sé si les expulsions són justes, però hem estat concentrats per solventar aquestes situacions".

"Tinc molts amics a Fuenlabrada i no ha passat res. No ho sé perquè s'ha convertit en tantes expulsions. Hem disputat molt el partit els dos equips".

STUANI

"Stuani té gol. No el descobrim ara. Petites molèsties li han impedit estar al 100% físicament, però a poc a poc hi va. Amb Sadiq són els jugadors més diferencials de la categoria. És el nostre referent i el necessitem. Està anant-hi".

LES LESIONS DE BORJA GARCÍA I SARMIENTO

"Hi ha males sensacions amb els dos, crec que els perdrem".