Sense angoixar-se abans d’hora perquè resten encara moltes jornades per disputar-se, però amb la necessitat de sortir dels llocs de descens com més aviat millor, el Girona visita aquest migdia el sempre complicat camp del Fuenlabrada. Mirar enlaire es fa difícil en aquests moments, però sí que l’afició confia que el Girona sigui capaç de, de mica en mica, anar escalant posicions. Hi creuen els seguidors i també hi creu Míchel, que així els ho transmet als seus homes. El creixement en joc i en rendiment les últimes jornades demostra que l’equip avança. Ho fa lentament però la realitat és cada dia es veu Samu Sáiz, Bustos i, fins i tot, Stuani amb més espurna. Els de Míchel van evitar una derrota que hauria estat molt perillosa pel que fa a la classificació dilluns contra el Saragossa gràcies un gol d’Stuani (1-1). La millora en les prestacions ofensives és evident en aquests últims partits contra Osca, Mirandés i Saragossa; ara bé, defensivament els gironins no acaben de tenir la solidesa necessària. Avui al Fernando Torres, la idea de Míchel de ser protagonistes amb la pilota agafa més força que mai contra un equip que viu del joc directe i les segones jugades i que si aconsegueix que el partit vagi per on li convé, el Girona ho tindrà realment complicat. El tècnic perd Álex Baena per sanció, continua sense poder comptar amb Pol Lozano i , a més a més, perd Ureña entre dues i tres setmanes per culpa d’una lesió al bíceps femoral. Per contra, recupera Terrats i també Juncà, que tornarà a una convocatòria gairebé dos mesos després de lesionar-se.

D’ençà que ha canviat el sistema, Míchel s’ha decantat sempre pel mateix onze. Avui però, haurà de tocar el seu equip base arran de la sanció de Baena. El més probable és que el relleu de l’andalús sigui Terrats per, així, dotar el mig del camp d’una mica més de treball. La idea serà la mateixa i el Girona comptarà amb Borja García i Samu Sáiz a la mitja punta per darrere de Nahuel Bustos. Al darrere, Bernardo, Juanpe i Bueno seran els centrals, amb Arnau Martínez i Jairo Izquierdo de carrilers. Míchel es reservarà el cartutx de l’atreviment dels joves Valery Fernández o Darío Sarmiento a la banqueta. L’argentí va fer l’assistència de l’1-1 contra el Saragossa i va ser un dels jugadors més destacats del partit. La velocitat dels extrems és un actiu amb què compta Míchel i que es guarda per si de cas les coses van mal dades.

Mentrestant, el Fuenlabrada espera la visita del Girona amb la intenció de sumar tres punts que el consolidin a la zona mitjana de la taula, lluny de les posicions perilloses. José Luis Oltra té un reguitzell de baixes (8) que fa feredat. Iban Salvador, Gozzi, Jano, Timité, Sotillos, Mula, Konaté i Kanté estan lesionats i l’únic que podria recuperar Oltra és Aldair Fuentes. El valencià completarà la llista amb joves del filial. Per al Girona no és una final, però no donar continuïtat a l’indici de reacció que va suposar la victòria a Miranda, ha tornat a deixar l’equip en un llindar perillós en què qualsevol ensopegada pot enfonsar-lo al pou.