Havia de ser ell. El més important està fet i és gràcies a Stuani. El Girona surt avui del descens després de guanyar el Fuenlabrada, en un partit boig que quasi regala (1-2). Kébé ha avançat els de Míchel després que els locals es quedessin amb un menys per l'expulsió de Dago, però no han sabut gestionar-ho quedant-se sense Samu ni Jairo. En conseqüència, Pedro León ha empatat de penal. Quan ja es donava tot pràcticament per impossible, amb només nou jugadors, l'uruguaià ha aparegut per donar la victòria en l'últim sospir. El duel, a més, ha deixat les lesions de Borja García i Sarmiento, que han hagut d'abandonar el terreny de joc en no poder continuar.

Míchel segueix donant continuïtat a la defensa de tres centrals en busca de confirmar la millora de l'equip. Només ha introduït un únic canvi, forçat per la baixa del sancionat Baena. Al seu lloc hi ha entrat Terrats. Els gironins han dominat a l'inici, però amb dificultats perquè fluís el joc a causa de les interrupcions i faltes del Fuenlabrada. Hi han arribat en una contra, encara que la centrada de Jairo per Samu ha estat massa llarga. Al minut 19, Borja s'ha lesionat i ha hagut de ser substituït per Sarmiento. Ho han aprofitat els de José Luis Oltra per posar a prova Juan Carlos: el porter ha evitat el perill d'un tret d'Anderson sense que Pedro León pogués engaltar el refús i d'un xut de l'altempordanès Pol Valentín que ha acabat una pilota desviada d'Anderson a fora.

El Girona també ha tingut les seves opcions. Tot i que la més clara no li ha servit de res perquè Bustos, que tenia l'opció de rematar sol davant la porteria d'Altube, s'ho ha pensat massa i aquest li ha tret. Tot seguit l'ha tingut Sarmiento, arran d'una bona conducció de Samu, a fora.

Al començament de la segona part, Diéguez ha estat a punt d'obrir la llauna amb un cop de cap qe ha aturat Juan Carlos i un altre amb el pit fruit d'una acció de córner. Míchel ha patit un nou contratemps amb una altra lesió. Aquest cop ha estat Sarmiento qui ha hagut d'abandonar el terreny de joc. Ja amb Stuani, el Girona ha tingut altra ocasió que ha desviat Altube. L'uruguaià n'ha desaprofitat dues més, quedant-se sol davant del porter i obligant-lo a lluir-se. L'escenari ha canviat al 76 per l'expulsió de Dago amb vermella directa a causa d'una dura entrada a Kébé. El malià ha tret profit a la superioritat numèrica avançant el Girona. Quan per fi semblava que tot estava sota control, l'expulsió de Samu ha complicat les coses. Encara més la de Jairo, donant l'empat al Fuenlabrada amb un gol de Pedro León de penal a l'últim minut. La sort és que, en l'afegit, Stuani ha sortit al rescat com sempre per donar la victòria.

FITXA TÈCNICA

Fuenlabrada: Altube, Iribas (Soldano, min. 85), Diéguez, Juanma, Pol Valentín, Pedro León, Cristóbal, Pina (Pulido, min. 79), Anderson (Salvador, min. 79), Mbia (Dago, min. 70) i Zozulia.

Girona: Juan Carlos, Arnau, Bernardo, Santi Bueno, Juanpe, Jairo, Terrats, Aleix García (Valery, min. 91), Samu Sáiz, Borja García (Sarmiento, min. 19 (Kébé, min. 62)) i Bustos (Stuani, min. 62).

Gols: 0-1, min. 81: Kébé; 1-1, min. 89: Pedro León de penal; 1-2, min. 96: Stuani.

Àrbitre: Gorostegui Fernández-Ortega (comitè basc). Ha amonestat Pedro León, Iribas, Mbia, Salvador, Altube (Fuenlabrada); Míchel, Bustos, Juan Carlos (Girona). Ha expulsat Dago amb vermella directa (min. 76), Samu Sáiz (min. 82), Jairo per doble groga i Ortolá.

Estadi: Fernando Torres, 1.627 espectadors.