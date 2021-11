El Grup Excursionista i Esportiu Gironí ha estat enguany l’encarregat d’obrir les Fires de Sant Narcís. L’entitat grupista va fer-ho amb un pregó de seny, de ciutat i, evidentment, esportiu. Molt bona la interpretació de la flama, per fer partícip a tothom de l’arribada de la festa major de la ciutat. Tan bona com el joc de balcons i el reconeixement als sanitaris.

El GEiEG es mereixia fer un pregó que l’any passat no havia pogut portar a terme per celebrar el seu centenari. Perquè els grupistes han fet cent anys, el que passa que estan tan integrats a la normalitat del dia a dia, que potser els gironins no li donen la importància que realment té aquest club multidisciplinar, que es va convertir fa ja moltes dècades en un motor de la ciutat.

El GEiEG amb les seves instal·lacions va cobrir durant molts anys les mancances que tenia el mateix Ajuntament en infrastructures i no hi ha gironí que no hagi anat algun cop a les piscines, a les pistes de tennis o als gimnasos del GEiEG.

L’aposta esportiva del Grup sempre ha estat la de formació, amb vint-i-quatre seccions, centenars d’esportistes actuals i milers de gironins que en cent anys han practicat esport al GEiEG. Volen orgull? Això és orgull.

I molt important, a Can GEiEG mai es queixen. Si de cas ho fan de portes en dins, mai per posar contra les cordes ni ningú, ni cap administració. Però les queixes són molt petites al costat de la feina que fan dia a dia i temporada rere temporada.

Sense anar massa lluny, l’any passat en ple centenari, el Glòria va escombrar la piscina de Sant Ponç i quan semblava que el daltabaix estava arreglat, aleshores va arribar la pandèmia. I lluny de plorar, aquí estan els grupistes, amb cent un anys i la vitalitat per seguir donant a la ciutat instal·lacions de primer ordre, diversitat d’esports per avorrir, esport de base de qualitat i per dotar als gironins d’un orgull que ells resumeixen amb un simple... Sóc del GEiEG!!!

Felicitats, orgull de club i de ciutat!