Només quedava un minut pel final del partit, però el Girona ho va arreglar a temps. Els de Míchel Sánchez van sortir ahir del descens gràcies a un gol de Cristhian Stuani que va donar-los la victòria in extremis davant el Fuenlabrada (1-2), tot i que el tècnic va tornar «amb una sensació una mica freda» cap a terres gironines. Així ho va explicar després del partit al programa Tot Gira de Catalunya Ràdio, referint-se a l’autoexpulsió de Samu Sáiz en el minut 83 que podria haver estat letal. «Hem competit molt bé, però hi ha detalls que ens fan mal. No podem fer un partit tan bo i seriós si al final sortim perjudicats. Són tres punts que ens donen un respir, encara perdem molts jugadors per dijous (Alcorcón) i dilluns (Tenerife). Hem de ser més intel·ligents en alguna fase perquè teníem el partit controlat fins a l’expulsió de Samu. Hem tingut cap per solucionar-ho, però la moneda podria haver caigut d’una altra manera i ens hagués fet mal», va dir.

Míchel també va alegrar-se pel gol de Stuani: «Tots necessitàvem aquesta victòria. Me n’alegro molt per ell. Quan ha entrat m’ha dit: La tindré i l’endollaré. Ens dona moltíssim, és un referent. Sortim del descens i, tenint en compte com s’havia posat el partit després de l’1-1, l’alegria és major». «Té gol. No el descobrim ara. Petites molèsties li han impedit estar al cent per cent físicament, però a poc a poc hi va. Amb Sadiq són els jugadors més diferencials de la categoria». «El necessitem», va afegir a la conferència de premsa.

Per a l’entrenador del Girona, a l’estadi Fernando Torres hi va haver «moltes intervencions de l’àrbitre»: «Expulsions, el penal... Fins aleshores, havia sigut un partit net amb dos equips que volien guanyar. Hem tingut ocasions més clares nosaltres i hem merescut els tres punts de llarg, però s’ha complicat. Cap dels dos equips mereixíem tan rebombori. No sé si són justes, però hem estat concentrats per resoldre-les».

«La tecla és seguir convencent el jugador i que siguin un equip. Tenim talent per competir en aquesta categoria. Ens hem de treure els petits detalls individuals que no sumen i, a vegades, fins i tot resten. He d’aconseguir-ho», va comentar.

Després que la seva sensibilitat per aprendre català i per adaptar-se a Girona, Míchel va dir que «tothom m’ha rebut amb els braços oberts per ajudar-me. És empatia i educació pel lloc on visc, soc molt feliç. Els resultats manen, però tinc clar que puc ser-hi molt temps».